Estudio de Call of Duty: WWII trabajará en múltiples proyectos

Luego de mostrar su trabajo en Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare y Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games se vio en terreno inestable tras la partida de sus fundadores, Michael Condrey y Glen Schofield, y el relevo para la entrega de este año, que ahora está en manos de Treyarch. Justo cuando se pensaba que todo estaba dicho para este estudio, hay noticias importantes y parece que tiene un gran futuro por delante.

Durante una entrevista con VentureBeat, Andy Wilson, jefe de Sledgehammer Games reveló que el estudio ahora se ha convertido en una entidad que tendrá a su cargo múltiples proyectos y que ahora entrará en fase de expansión donde se espera que reclute a más de 100 desarrolladores. De acuerdo con el creativo, Sledgehammer Games se ha configurado a partir de lo que consideran una nueva etapa, la cual inició después de la celebración del 10.° aniversario el año pasado.

En ese sentido, Wilson declaró: "Sledgehammer Games está entrando en un período de crecimiento en nuestras 2 sedes principales: Foster City, California y Melbourne, Australia. Ahora somos un estudio de proyectos múltiples y estamos buscando un número sustancial de nuevos miembros para unirse a nosotros. Es un momento muy emocionante para nuestro estudio. Actualmente tenemos más de 200 trabajadores y planeamos agregar más de 100 nuevos creativos durante el próximo año".

¿Qué proyectos tendrá a cargo Sledghammer Games? Hasta el momento no hay mayor información, pero las opiniones señalan que uno de ellos será otro Call of Duty mientras trabajan en 1 o más proyectos paralelos.

Call of Duty: WWII está disponible en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con esta entrega, así como nuestra reseña escrita.

