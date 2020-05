VALORANT: Riot ya banneó a miles de tramposos de su shooter

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Riot Games prometió que haría todo lo posible para mantener a los tramposos lejos de VALORANT. La compañía ha cumplido con su palabra hasta ahora, pero también ha generado polémica debido a su sistema de seguridad Vanguard.

El estudio confirmó hace algunas horas que sus medidas antitramposos han sido bastante efectivas, pues lograron bannear a miles de jugadores del shooter. Riot Games afirmó que no habrá tolerancia con los usuarios que intenten ganar algún tipo de ventaja en VALORANT.

Riot Games aseguró que localizó y banneó a más de 8000 tramposos de VALORANT. Para ser exactos, 8873 jugadores fueron sancionados. Así lo confirmó Phillip Koskinas, ingeniero de Riot encargado de los sistemas antitrampa.

La desarrolladora dejó en claro que continuará aplicando sus políticas para sancionar a todo jugador que intente obtener ventaja en el shooter. En el pasado, Riot también se comprometió a modificar Vanguard.

located a VALORANT universe where there were 8873 less cheaters and moved us all into it, please be careful as your bones may've shifted during dimensional travel