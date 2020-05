Optimizan Disco Elysium para jugarlo en equipos de gama baja

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si no has tenido la oportunidad de jugar Disco Elysium ya que tu PC no puede correrlo, te tenemos una noticia que te fascinará. ZA/UM quiere que más personas disfruten su RPG, así que prepara una actualización que permitirá correr el juego en casi cualquier PC actual.

Si bien el juego no era inicialmente muy exigente a nivel técnico, es un hecho que ahora más personas tendrán acceso a él. El update Working Class será una excelente novedad sobre todo para los usuarios de equipos de gama baja.

Otra gran sorpresa es que ZA/UM trabaja en la traducción del RPG a otros idiomas. Por fortuna, hay planes para que sus textos estén en español.

Para empezar, te contamos que Disco Elysium será traducido y localizado a varios idiomas. Los fans del título de varios países colaborarán para que este proceso deje satisfechos a todos los jugadores.

Gracias a esto, Disco Elysium se podrá jugar en el futuro en español, portugués brasileño, ruso y coreano. El equipo de desarrollo colaborará con la compañía de traducción Testronic Labs para localizar el juego también al francés y al alemán.

Actualmente, el juego solo está disponible en inglés y chino. Por otro lado, la actualización Working Class llegará con un gran número de optimizaciones, lo que permitirá correr el juego en casi cualquier equipo.

De acuerdo con ZA/UM, esto dejará que más jugadores conozcan el RPG y que la comunidad tenga una mejor experiencia de juego. Abajo te dejo los nuevos requisitos mínimos de sistema:

More languages, improved performance, tons of bug fixes, and a WEEKLONG SALE ahoy! This is The Great Internationale and Working Class Update 👏 https://t.co/hEst7up6Tq pic.twitter.com/0ccq5BQO3T