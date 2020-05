En julio podrás sentirte Iron Man en realidad virtual

Hace unos meses, Sony Interactive Entertainment reveló que 2 de sus próximos lanzamientos fueron retrasados indefinidamente. El primero era The Last of Us: Part II, juego que desde la semana pasada ya tiene nueva fecha de lanzamiento. El segundo es Marvel’s Iron Man VR, un proyecto de realidad virtual que por fin tiene nueva fecha de estreno.

Por medio de una publicación en Twitter, PlayStation anunció que, después de un retraso indefinido, Marvel’s Iron Man VR tiene nueva fecha de lanzamiento. De acuerdo con la compañía, la exclusiva para PlayStation VR estará disponible a partir del 3 de julio.

Cabe mencionar que, en el anuncio, PlayStation anunció que en las próximas semanas tendremos más noticias relacionadas Marvel’s Iron Man VR. Así pues, nos mantendremos al tanto y te informaremos cuando tengamos más detalles al respecto.

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW