¿Te emocionó la revelación del remaster de Tony Hawk’s Pro Skater en Summer Game Festival? Si respondiste que sí, debes saber que las novedades no han terminado para esta semana. Lo decimos puesto que mañana habrá otra revelación del Summer Game Fest.

El sitio oficial del Summer Game Festival indican que mañana, 13 de mayo a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, habrá un evento especial. En él se presentará algo y habrá una entrevista protagonizada por Geoff Keighley, organizador del este evento.

Es importante mencionar que, por el momento, no se ha especificado cuál es la revelación que preparan para mañana. Dicho esto, Keighley asegura que será uno de los momentos más importantes del verano.

Wednesday is one of the more important moments this summer.