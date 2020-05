Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2: la edición de colección incluye una tabla para patinar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de tantos rumores, por fin se reveló oficialmente un nuevo juego de patinetas inspirado en Tony Hawk, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, una compilación que incluirá, como el nombre lo indica, las primeras 2 entregas de la serie Pro Skater. Si estás emocionado por el regreso de esta franquicia y ya piensas comprar el juego, te tenemos aún mejores noticias, pues estará disponible en varias versiones y una de ellas incluye una tabla para patinar.

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2: Standard Edition

A través de la página oficial del título, Activision confirmó que Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 estará a la venta el próximo 4 de septiembre en 3 ediciones para PlayStation 4, Xbox One y PC (Epic Games Store). La primera es la edición estándar, que tendrá un costo de $39.99 USD e incluye una copia del juego.

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2: Digital Deluxe Edition

Otra edición que estará disponible es la Digital Deluxe Edition, que además de incluir el juego de la versión estándar contendrá muchas adiciones únicas. Este paquete digital incluirá el patinador The Ripper de la marca de patinetas Powell-Peralta, atuendos retro para Tony Hawk, Steve Caballero y Rodney Mullen, así como contenido retro para el modo Create-A-Skater. Se venderá a cambio de $49.99 USD.

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2: Collector's Edition

Pero si eres fan del patinaje y de Tony Hawk, no querrás dejar pasar la edición de colección, que, aparte del juego Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 y el contenido de la Digital Deluxe Edition, incluirá una tabla de patinar de edición limitada de Birdhouse Skateboards, la compañía cofundada por Tony Hawk. Decimos que no querrás perdértela porque la tabla tiene el diseño icónico Falcon 2, que será impreso de nueva cuenta exclusivamente para la colección. Además, incluirá el logo del juego en la parte inferior y la firma impresa de Tony Hawk en la parte superior. Te dejamos con una imagen de la genial edición a continuación.

Edición de colección

Habrá también artículos extra para los que preordenen

Además, si preordenas alguna versión en PlayStation Store, Microsoft Store o Epic Games Store, también tendrás acceso a un demo que estará disponible en una fecha sin anunciar, pero en verano, así que no querrás dejar pasar esta oportunidad para probar el juego antes de su lanzamiento. Otro bonus de preventa en formato físico es una minipatineta para los dedos que tendrá un diseño inspirado en el Hombre Pájaro. Sólo estará disponible en algunas tiendas de Latinoamérica y otras en varias partes del mundo.

Minipatineta exclusiva de preventa

¿Qué te pareció el contenido de estas ediciones? ¿Estás interesado en alguna? Cuéntanos en los comentarios.

Aunque el nombre parezca indicar que sólo se trata de una compilación de Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, te informamos que no es así, puesto que son más bien versiones mejoradas de los títulos originales a tal grado que pueden considerarse remakes, ya que Vicarious Visions hizo un retrabajo de los elementos de los juegos, aparte de adiciones completamente nuevas. Puedes checar todas las novedades y comparaciones en esta página.

