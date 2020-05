Pista indica que Beyond: Two Souls dejaría de ser exclusivo de Epic Games Store en PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como recordarás, Beyond: Two Souls era exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 3; sin embargo, fue de los primeros títulos de Sony Interactive Entertainment que llegaron a PC, gracias a Epic Games Store. El título hasta ahora está disponible en PC a través de esta tienda, pero al parecer esto podría cambiar próximamente.

Ya estamos cerca del aniversario de Beyond: Two Souls en Epic Games Store. Usualmente, los acuerdos de exclusividad que se firman entre los distribuidores y Epic Games Store son de 1 año, lo que hace pensar a los fans que dentro de poco el juego podría llegar a otra plataforma en PC y un registro parece apoyar esta idea.

Información sobre Beyond: Two Souls apareció en una base de datos

Hoy por la mañana el usuario Nibellion dio a conocer por medio de Twitter que un registro de Beyond: Two Souls apareció en la página de Steam Database. Por si no lo sabes, te contamos que en esta página suelen aparecer todos los registros de Steam así como modificaciones realizadas a los juegos que se alojan en Steam.

Algo que llama la atención es que en el registro se lee: “Esta app ha sido borrada o está oculta al público. Steam Database ha visto información para esta app antes, así que para propósitos históricos se ha mantenido visible en esta página y puede estar desactualizada”. Asimismo, en la sección de información adicional se puede leer que se subieron imágenes del contenido que podría usarse en su página de Steam, aunque es imposible visualizarlas, pero su nombre indica que se trata de assets, lo que podría apuntar a que pronto podría llegar a esta plataforma.

Beyond: Two Souls has popped up on Steamhttps://t.co/o3slcHlC9n pic.twitter.com/JVgiHHaPkH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

¿Crees que Beyond: Two Souls llegue a Steam? ¿Te gustaría jugarlo en esta plataforma? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que otro título de Quantic Dream y Sony Interactive Entertainment que está disponible en exclusiva para Epic Games Store en PC es Detroit: Become Human y tampoco se sabe de una posible llegada a Steam. Lo que sí es cierto es que Quantic Dream está feliz con el desempeño de ambos títulos en la tienda de Epic Games.

Beyond: Two Souls está disponible en PlayStation 3, PlayStation 4 y PC (Epic Games Store). Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente