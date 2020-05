Free Fire: descubre cual será la temática del Pase Élite de junio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Ya estamos a martes de una nueva semana, lo que significa que ya sabemos sobre las novedades que se avecinan a Free Fire. En esta ocasión, Garena trae información muy importante a todos los fans del título móvil, pues no sólo están disponibles descuentos, sino que los usuarios pueden dar el primer vistazo al contenido que llegará con el Pase Élite de junio.

Primero, te informamos que ya está disponible la caja de Mascota y Aspecto, con la cual podrás conseguir muchos acompañantes con habilidades que te ayudarán en el campo de batalla a cambio de 25 diamantes. Esta oferta estará a la venta hasta el próximo 31 de mayo.

Por si te lo perdiste: esto es todo lo que puedes conseguir con el Pase Élite actual, Sombra del Credo.

Por tiempo limitado también estará disponible la incubadora Maestros y Jefes con importantes descuentos. Podrás hacer primeros giros a cambio de 40 diamantes en vez de 60, o 5 giros a cambio de 180 diamantes en vez de 270. Así que te recomendamos aprovechar esta última oferta, pues es con la que más diamantes ahorras. Puedes checar los descuentos en la imagen a continuación.

Ofertas en Free Fire

Las novedades en Free Fire durante esta semana no paran

Además, Garena liberó la agenda semanal que incluye, como siempre, una gran cantidad de contenido nuevo que llegará al juego en los siguientes días. Desde el miércoles podrás adquirir atuendos increíbles para los personajes y el viernes 15 estarán disponibles más gracias al evento web Tienda del Hacker.

No querrás despegarte del juego todo el fin de semana, ya que el sábado habrá muchos artículos que llegarán junto con la Recarga Gloo, a los cuales se unirán algunos diseños para armas el domingo. El lunes 18 de mayo estará disponible otro evento web, Giro de verano y, finalmente, el siguiente día se activará la recarga Emote.

Novedades de la semana en Free Fire

Ya puedes dar un vistazo al Pase Élite de Junio

Lo mejor de estas novedades es que Garena ya dejó ver por primera vez la temática del siguiente Pase Élite de Free Fire. Este contenido exclusivo estará inspirado en Zorros Míticos, así que puedes esperar mucho contenido cosmético relacionados con estos mamíferos.

Pero si eso no es suficiente y quieres saber más sobre él, tendrás que sintonizar a algunos influencers de Free Fire en sus transmisiones. Garena mencionó que no debes perderte los videos de Machika, Baldemir, Watzap, Arath y SkadiSam. Además, debes saber que estarán regalando muchos códigos sorpresa, así que ya tienes varias razones para no perderte este contenido.

Pase Élite de junio: Zorros Míticos

¿Qué opinas del contenido que está por llegar a Free Fire? ¿Estás interesado en el nuevo Pase Élite? ¿Comprarás algo en los próximos días de promociones? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que hablamos de Garena y Free Fire, aprovechamos para contarte que la plataforma de videos BOOYAH! contará con mucho contenido de esports.

Free Fire está disponible en móviles.Puedes saber más sobre él si checas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente