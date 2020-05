Pokémon GO: el próximo Día de la Comunidad ya tiene fecha; podrás disfrutarlo desde casa

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La pandemia por coronavirus (COVID-19) no ha evitado que Niantic siga consintiendo con eventos a los fans de Pokémon GO. Es gracias a esto que el próximo Día de la Comunidad ya tiene fecha y lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo desde casa.

De acuerdo con Niantic, el próximo día de la comunidad de Pokémon GO se llevará a cabo el miércoles, 24 de mayo, desde las 11:00 AM hasta las 5:00 PM, hora local. En este evento los jugadores tendrán la oportunidad de capturar a Seedot, una reconocida criatura que conocimos en la tercera generación de Pokémon.

Durante este evento, la taza de aparición de Seedot aumentará considerablemente, además de que será posible atrapar a su versión Shiny. Además, si evolucionas esta criatura a Nuzleaf durante el evento podrás conseguir a un Shiftry con el movimiento Recurrente.

Cabe mencionar que el evento también tendrá una historia de Investigación Especial que podrás conseguir por $ 1 USD. AL hacerla aprenderás más sobre Seedot y sus evoluciones. Si la completas obtendrás 3 Inciensos, 5 Bayas Frambu Doradas y otras recompensas.

“Prepárense para otro Día de la Comunidad: Edición especial "Quédate en casa", esta vez con Seedot, el Pokémon Bellota! ¡Este formato de evento especial durará seis horas y contará con una mayor duración del Incienso, sorpresas de Instantáneas de GO, una historia de Investigación Especial y más!”, explicó Niantic.

