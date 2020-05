Esta podría ser la fecha de lanzamiento de Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Pese a la crisis que se vive a nivel mundial, la industria de los videojuegos ha sabido salir avante en este año tan importante y muestra de ello es que los planes para los lanzamientos de las nuevas consolas siguen en pie. En el caso de Xbox Series X no hay fecha de debut todavía, pero tras el reciente Inside Xbox los fans se han dedicado a buscar pistas y parece que han encontrado una que indicaría el día en que la consola estará disponible en el mercado.

Tarjeta de saldo Xbox $600 MXN — Disponible en Amazon

De acuerdo con un reporte de Wccftech, una publicación en una tienda en línea de Finlandia mostró que Yakuza: Like a Dragon, juego que se presumió en el Inside Xbox como título de lanzamiento para Xbox Series X, debutará el próximo 23 de octubre. Si bien esto podría tratarse de una simple ventana de lanzamiento, ha sido suficiente para llamar la atención pensando en que Xbox Series X podría estar en el mercado en esa fecha, tratando de aprovechar la temporada de fiestas en noviembre y diciembre, el periodo más importante a nivel comercial.

Imagen: WCCFTECH

Yakuza: Like a Dragon será un juego de lanzamiento para Xbox Series X

Cabe mencionar que la presentación de Yakuza: Like a Dragon, juego que también estará disponible en Xbox One y PC, resaltó en todo momento que se tratará de un título de lanzamiento para Xbox Series X e incluso que aprovechará de inmediato la tecnología Smart Delivery, o sea que al comprar la versión de Xbox One y correrla en un Series X obtendrás las mejoras disponibles para la nueva consola.

Hasta el momento, Xbox no ha revelado la fecha de lanzamiento oficial de Xbox Series X y se espera que haya más información en el evento de julio, donde se mostrarán los avances de la alineación first-party que nutrirá el periodo de transición entre la consola actual y la siguiente.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Xbox Series X.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente