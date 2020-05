En tiempos de crisis el gaming está floreciendo y rompiendo récords

El mundo está atravesando por un reto enorme. El coronavirus (COVID-19) ha afectado fuertemente a varias personas y dejado una marca en muchas industrias, la cual parece ser permanente. El mundo del deporte frenó casi por completo y parece que, si vuelve pronto, lo hará de forma muy diferente. Por su parte, la industria del cine tuvo que modificar muchos de sus planes y se cree que algunas cosas no volverán a ser iguales.

En todo este caos e incertidumbre hay una industria que no sólo se está manteniendo firme en plena pandemia por coronavirus, sino que está floreciendo. Se trata de la industria de videojuegos, la cual ha encontrado un momento perfecto para crecer, atraer más jugadores e incluso cambiar su imagen para empezar a ser visto como un pasatiempo con muchas bondades.

Pero, ¿cuáles son los beneficios que ha tenido el gaming en este mal rato? Son varios, así que vamos a repasarlo uno por uno.

Ya lo dijimos y seguramente lo has escuchado hasta el cansancio: el coronavirus ha impactado severamente a varias industrias y a la economía global. Lo anterior ya que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas temporalmente y lamentablemente varias personas han perdido su empleo.

Esto ha pasado ya que, para evitar que el coronavirus se siga propagando, ha sido necesario que muchas empresas dejen de operar. Como consecuencia, el consumo ha disminuido considerablemente mientras las personas se quedan encerradas dentro de las paredes de su hogar.

Sería inocente pensar que todas las personas que están en sus casas no buscarán algo en qué matar el tiempo. De hecho, muchos han recurrido a sus pasatiempos favoritos, mientras que otros han adoptado nuevos o incluso regresado a algunos que tenían olvidados.

Es así como muchas personas han pasado el tiempo en la cuarentena jugando videojuegos. Aquí tenemos individuo con perfiles que van desde el sujeto que ama los videojuegos pero que en el día a día poco tiempo tiene de jugar, hasta esas personas que poco caso le hacían a esta forma de entretenimiento, pero que ahora decidieron comprarse una consola para darle una oportunidad.

¿En qué se traduce todo lo anterior? En un enorme éxito para diferentes consolas y plataformas de videojuegos. Para iniciar citaremos un reporte de Nielsen, importante firma de investigación que, con una muestra de 3000 jugadores en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania determinaron que la pandemia por COVID-19 ha generado que individuos inviertan más tiempo en el gaming. Eso no es todo, puesto que el reporte asegura que 39% de las personas encuestadas en Estados Unidos han gastado más en videojuegos durante este periodo que antes.

Si la gente tiene tanto tiempo libre, es natural que estén realizando actividades dentro de su casa, ¿verdad? La respuesta es afirmativa, por lo que también ha existido crecimiento en otros ámbitos, pero ninguno ha crecido tanto como el gaming.

De acuerdo con cifras de Verizon, operador de telefonía móvil e Internet, en Estados Unidos se ha incrementado el tráfico de video digital en 12%, mientras que el tráfico web aumentó 20%. Por su parte, Nielsen reporta que el tiempo de consumo de Internet creció 20%. Como comparación, el tiempo invertido en videojuegos se disparó en 75%. Con esto queda claro que el gaming está siendo el pasatiempo favorito de la mayoría.

La situación no ha sido diferente en Latinoamérica. Según informa AdColony, durante las semanas de contingencia el uso de Internet aumentó 36.6% en nuestra región. Por su parte, el tiempo en juegos para móviles creció 39% en las primeras semanas de marzo. Así pues, aunque la mayoría de estudios corresponden a Europa y Estados Unidos, podemos ver que es una tendencia que se repite en lugares cercanos.

Este fenómeno también ha impactado positivamente a las ventas de videojuegos y su uso en diferentes plataformas. Por ejemplo, las ventas de Xbox y Nintendo han incrementado de tal manera que incluso han tenido problemas para cumplir con la demanda inaudita. Por su parte, Steam, la plataforma de juegos más popular en PC, rompió su récord de usuarios simultáneos en más de una ocasión durante este periodo.

Un detalle interesante es que el consumo de videojuegos no aumentó solo, sino que lo hizo de la mano con el tráfico de sitios de streaming. Cifras de Steamlabs y Steam Gatchet indican que en marzo se vieron 1200 millones de horas de transmisiones en Twitch, lo que representa un crecimiento mensual de 23%. Lo impresionante es que el crecimiento fue más allá del consumo de video en vivo, puesto que también incrementó en 33% la cantidad de canales únicos, lo que demuestra que muchos aprovecharon la oportunidad para usar todo lo que ofrece Twitch para conectar con otros.

En resumen: durante tiempos de coronavirus, diferentes sectores del gaming han tenido un crecimiento considerable y mucho mayor al de otras formas de entretenimiento. La situación ha resultado en nuevos usuarios y el regreso de viejos jugadores, lo que representan buenas noticias para todos los relacionados con esta industria.

Si bien el crecimiento de la popularidad del gaming durante la pandemia es evidente, concentrarnos en eso sería únicamente destacar una parte de la pintura completa. De hecho, durante estas semanas hemos podido ver que son un medio de entretenimiento con un potencial mucho más grande del que tiene actualmente.

Por mucho tiempo los videojuegos han sido pintados como un medio de entretenimiento interactivo que ofrecen un buen rato, historias interesantes y poco más. Dicho esto, la realidad es que pueden ofrecer otro tipo de experiencias y con esto llamar la atención de miradas de muchas partes del mundo.

Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto a juegos como Fortnite, Roblox y Minecraft presentar conciertos virtuales. Algunos de ellos con causas benéficas, mientras que otros fueron utilizados como plataformas de publicidad, lo que demuestra que los videojuegos ya son plataformas virtuales que pueden reunir a la comunidad y divertirla de maneras que trascienden las mecánicas de juego.

Otra prueba de esto lo tenemos en como los esports se han convertido en un espectáculo que ha llegado a suplir los deportes tradicionales. Como ya dijimos antes, industrias como las del futbol y el automovilismo están paralizadas, ya que podrían ser un foco de contagio peligroso. El gaming competitivo no sufre de este problema gracias a que cada jugador puede participar desde la comodidad de su hogar.

Es esto lo que provocó que nacieran proyectos como la eLiga BBVA MX y el ePremier League Invitational, torneos de FIFA 20 que llamaron mucho la atención gracias a que presentaron a futbolistas profesionales. Por su parte, la Fórmula 1 y la NBA lanzaron competencias virtuales con las que quisieron consentir a sus fans. Asimismo, tenemos que televisoras han aumentado su cobertura de gaming profesional para cubrir el espacio dejado por la ausencia de disciplinas deportivas tradicionales.

También debemos destacar que este periodo ha demostrado el poder que tienen los videojuegos como plataformas de comunicación directa y efectiva. Lo decimos ya que compañías como Codemasters, Rebellion y King participaron con el Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de Reino Unido en una campaña de concientización sobre el COVID-19. De este modo, juegos como Candy Crush, Dirt Rally 2.0 y Sniper Elite 4 mostraron consejos de seguridad para que la comunidad de gamers pudieran luchar contra la propagación del coronavirus.

Por mucho tiempo, los videojuegos han tenido un estigma negativo. Es por esto que era normal ver críticas de personas que los tachaban de ser una simple pérdida de tiempo con pocos beneficios más allá de la diversión.

Afortunadamente, durante la pandemia por coronavirus la gente ha tenido la oportunidad de ver que los videojuegos son más que un entretenimiento. De hecho, son un pasatiempo que puede traer un montón de beneficios y que puede mantener los ánimos altos en un momento complicado.

El ejemplo más claro de este cambio de imagen lo tenemos en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El año pasado, este importante organismo anunció que clasificará el trastorno por videojuegos como una enfermedad mental. Si bien las intenciones eran buenas, esta situación únicamente provocó que los videojuegos fueran vistos con malos ojos, por lo que no sorprende que algunos miembros de esta industria reaccionaran negativamente ante esto.

En plena pandemia por coronavirus, la OMS volvió a enviar un mensaje referente a los videojuegos, el cual cambió por completo la percepción de este medio de entretenimiento. Lo que pasó es que Tedros Adhanon, director general de la OMS, recomendó los videojuegos como una buena alternativa para pasar el tiempo en el confinamiento.

Luciana Vainstoc, psicóloga especialista en gaming, le explicó a Publimetro Chile que la razón por la que la OMS recomendó los videojuegos es que ayuda a neutralizar emociones negativas que son muy comunes en la situación actual. “[Ayudan] a bajar los niveles de ansiedad, pensar mejor y tomar mejores decisiones. Además, provee un espacio seguro para unir a nuestros seres queridos bajo una dinámica entretenida que permite reforzar el vínculo familiar”.

Vainstoc no lo mencionó en sus palabras; sin embargo, los videojuegos también han sido muy útiles en estos momentos como herramienta para socializar. Títulos como Animal Crossing: New Horizons han sido experiencias que han permitido que los jugadores socialicen y que festejen distintas celebraciones a distancia. Por otro lado, diferentes juegos free-to-play multijugador se han convertido en una opción que conecta a viejos amigos y les permite pasar un buen rato.

Today was supposed to be my niece’s Quincenera, but it was cancelled due to Covid-19. That didn’t stop us from coming together to celebrate her birthday. pic.twitter.com/hpCmPmFLRy