Greenberg aclara: los 60 fps no son un mandato para Xbox Series X

Desde hace años, el deseo de muchos jugadores de consola es disfrutar un título con una tasa de 60 cuadros por segundo y aunque en ocasiones esto ha sido posible, todavía está lejos de ser un estándar para el sector. Hace unos días, Xbox dio de qué hablar al respecto cuando Aaron Greenberg señaló que los 60 fps serían el estándar en Xbox Series X, sin embargo, parece que eso no es más que una intención y un buen deseo pues es algo fuera de su control.

Luego de que Aaron Greenberg, gerente general del área de mercadotecnia de Xbox, señalará en una respuesta en redes sociales que el estándar de Xbox Series X sería de 60 fps y tras presumir que la arquitectura de la consola da para los 120 cuadros por segundo, tuvo que aclarar lo escrito. Todo inició ayer con una publicación de Tom Warren, editor de The Verge, quien señaló que Microsoft negó que los 60 fps se convertirían en el estándar a partir de Xbox Series X y que lo relacionado con los cuadros por segundo es asunto de los desarrolladores.

Momentos después, Aaron Greenberg respondió a lo publicado por Tom Warren señalando lo siguiente: "los desarrolladores siempre tienen flexibilidad en cuanto al uso que le den al poder [del hardware], por lo que no es un mandato el estándar de los 60fps o que se vuelvan algo común".

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.