Remasterizaciones de Grim Fandango y otros clásicos podrían llegar a Xbox

La historia de las aventuras gráficas da cuenta de piezas que tienen un lugar en la historia de los videojuegos, en particular del PC Gaming, como Maniac Mansion II: Day of the Tentacle, Full Throttle y Grim Fandango. Como sabes si eres fan, un nombre común de estas 3 entregas es Tim Schafer, actual jefe de Double Fine. Pues bien, ahora que la compañía es parte de Xbox Game Studios, las remasterizaciones de estos 3 juegos por fin podrían llegar a Xbox.

En marco de la celebración por el 25.° aniversario del lanzamiento de Full Throttle, Double Fine llevó a cabo un stream para recordar aquella entrega que contó la historia de Ben, líder de una banda de motociclistas, quien queda en medio de una disputa por el poder de la compañía Corley Motors. Pues bien, ahí, Tim Schafer, mente creativa detrás de este título, aprovechó la ocasión para revelar a Ryan McCaffrey de IGN que las remasterizaciones de Maniac Mansion II: Day of the Tentacle, Full Throttle y Grim Fandango llegarán a Xbox este año.

Not sure if this is breaking news, but @TimOfLegend told me during our just-concluded 25th anniversary livestream of Full Throttle that all 3 of Tim's adventure game remasters – Full Throttle, Day of the Tentacle, and Grim Fandango – are finally coming to @Xbox later this year!! pic.twitter.com/zyeroWLX9i