Fortnite será un juego de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X

Una nueva generación de consolas está en el horizonte y Epic Games lo sabe muy bien. Es por esta razón que ya está trabajando para que Fortnite, su popular Battle Royale, esté disponible como un juego de lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X. De este modo, tendrá la oportunidad de seguir cosechando éxitos.

Por medio de una publicación en su blog, Epic Games se dijo emocionado por confirmar que Fortnite estará disponible en consolas de siguiente generación. De acuerdo con Epic, se tratará del mismo Battle Royale que muchos “ya conocen y aman” sólo que preparado para aprovechar al máximo de las plataformas de próxima generación.

Pero, ¿cuáles son las características que tendrá Fortnite en la próxima generación de consolas? Epic Games no lo ha dicho. Así pues, tendremos que esperar para tener más detalles sobre lo que le depara el futuro a Fortnite.

Fortnite: Battle Royale ha destacado por ser un juego que rompió fronteras al implementar cross-play entre las plataformas principales y permitirte trasladar tu progreso. Es por esto que muchos se preguntan si lo mismo pasará cuando llegue a PlayStation 5 y Xbox Series X.

Según anunció Epic Games, su plan es mantener el juego cruzado en Fortnite en todas las plataformas. Así pues, si la compañía logra sus intenciones podrás seguir jugando con tus amigos de PlayStation 4 aunque tu ya tengas un Xbox Series X.

Por otro lado, Epic Games también planea mantener la progresión cruzada entre generaciones y plataformas. Esto significa que podrás mantener tu cuenta, progresión, objetos y más.

Fortnite is coming to next generation consoles 🎮



Read more here: https://t.co/71ItetmOz2