Free Fire: Garena suspenderá a más tramposos y hackers

Los hackers o jugadores tramposos en los videojuegos en línea pueden hacer que la experiencia de juego pase de ser placentera a una injusta y molesta. Lo malo es que difícilmente hay juegos libres de ellos y Free Fire no es uno de ellos; de hecho, los jugadores comúnmente reportan problemas relacionados con trampas a pesar de los esfuerzos de Garena por eliminarlos. La distribuidora está comprometida en ofrecer una experiencia justa y recientemente informó qué es lo que hace al respecto.

De acuerdo con un comunicado oficial, Garena mencionó que tienen una política de 0 tolerancia en cuanto al uso de trampas o hacks y que toma cartas en el asunto cuando se entera sobre problemas de trampas, que incluye el uso de programas o APK no autorizados.

Sin embargo, Garena se dijo consciente de que no comunica este tipo de acciones que llevan a cabo en contra de los tramposos, es por esto por lo que dio a conocer una serie de acciones que está llevando a cabo para garantizar una experiencia justa para todos.

Garena prepara más suspensiones

Dentro de las principales medidas para erradicar a los tramposos de Free Fire, están la suspensión de cuentas que hayan usado “APK, software o scripts” que alteren el juego, así como el bloqueo de IP y dispositivos, con el fin de que los usuarios tramposos no vuelvan a arruinar la experiencia de juego, crear una cuenta e inicien sesión en el título móvil. Garena asegura que está en continua batalla contra los hackers y mencionó que suspenderá por completo las cuentas que hayan usado el hack conocido como la “antena”, sin importar en qué momento o la frecuencia con que se usó.

Asimismo, la desarrolladora invitó a los usuarios a reportar luego de las partidas a aquellos jugadores de los que sospechen que usan trampas, ya que de esta manera es más fácil que el sistema localice a los tramposos.

“Y además queremos pedirles que... que no usen hacks. No usen trampas, no usen ningún APK no oficial, no usen algún tipo de programa que les de ventaja. Al final del día, siempre terminaremos encontrando y suspendiendo sus cuentas”, advirtió Garena. “Free Fire es un juego donde jugamos con amigos o los hacemos, donde pasamos horas divertidas, donde demostramos que somos los mejores en los campos de batalla, y queremos que así siga”.

¿Qué opinas de estas medidas? ¿Alguna vez has tenido problemas en el juego ocasionados por trampas? Cuéntanos en los comentarios.

Así como Garena trabaja continuamente para eliminar a los tramposos, también trabaja constantemente en nuevo contenido. De hecho, en la más reciente actualización sobre todo lo que está por venir la desarrolladora dejó dar un vistazo al Pase Élite que llegará al juego en junio.

Free Fire está disponible en móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

