Revelan increíbles Funko Pop! de Cyberpunk 2077, y uno brilla en la oscuridad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El lanzamiento de Cyberpunk 2077, el próximo juego de CD Projekt RED, está muy cerca. Como otra franquicia de la industria del entretenimiento, no podía faltar la mercancía relacionada con ella. Dentro de los coleccionables más populares están las figuras Funko Pop! y, si eres coleccionista, entonces éstas son excelentes noticias, ya que se revelaron varias figuras inspiradas en Cyberpunk 2077.

A través de Twitter, la compañía manufacturera de estas figuras reveló la línea de coleccionables que debutarán próximamente. En la colección se incluirán los diseños de Johnny Silverhand en 2 modelos (uno agachado y otro de pie, con gafas y con una arma), V en su forma masculina y en su forma femenina y Takemura, uno de los personajes que ha aparecido en varios videos y que al parecer tendrá un papel importante en la trama.

Por si te lo perdiste: estos son los más recientes Pokémon que tendrán su figura Funko Pop!.

Habrá un Funko Pop! de Cyberpunk 2077 con diseño especial

Como puedes ver, habrá 5 diseños, pero en total la colección estará conformada por 6 figuras, los 5 diseños de los que te contamos tendrán una figura clásica; es decir, no tienen algún elemento característico, sino que tienen el tamaño y el diseño de un Funko Pop! normal. No obstante, habrá una sexta figura que no querrás perderte, pues será una edición exclusiva. El juguete tendrá el diseño de V masculino, pero lo especial es que brillará en la oscuridad, los detalles que lucirá en la penumbra son sus ojos y la línea de sus tenis.

Esta colección estará disponible antes del debut del juego, ya que se espera que comience a estar disponible el 6 de agosto de este año. El precio que tendrán estas figuras es de $11.99 USD. Se espera que estén disponibles en diferentes tiendas en todo el mundo, pero el Funko Pop! de V hombre de edición especial será exclusivo de las tiendas GameStop en Estados Unidos. Se desconoce si llegará a Latinoamérica o si se planean más coleccionables.

V versión masculina y femenina

Johnny Silverhand y Takamura

¿Hay alguna figura que llamó tu atención? ¿Las comprarás? Cuéntanos en los comentarios?

Si con lo que han mostrado de Cyberpunk 2077 te has vuelto fan del juego y te gustan los artículos que brillan en la oscuridad, entonces tampoco puedes dejar pasar el Xbox One especial de Cyberpunk 2077, que tendrá algunos detalles que brillarán en la oscuridad y que se estrenará también antes del lanzamiento del título.

Cyberpunk 2077 estará a la venta a partir del 13 de septiembre de este año en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha. Si estás interesado en figuras Funko Pop! de videojuegos, entonces visita esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente