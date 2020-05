La nueva película de Pokémon se retrasará por culpa del coronavirus

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sí, el coronavirus prácticamente está cancelando todo en este 2020 y uno de los sectores que se han visto más afectados es el del cine pues la temporada de verano, una de las más importantes del año, no verá estrenos. De ahí que conforme pasan los días se anuncie el retraso de distintas películas y en el caso de la nueva aventura de Pokémon hay malas noticias.

Pokémon Sword & Shield ― Disponibles en Amazon

Por medio de un comunicado, The Pokémon Company hizo oficial el retraso en el estreno de Pokémon the Movie: Coco, película que estaba programada para debutar el 10 de julio en Japón. Obviamente, el anuncio se da en marco de la emergencia de salud que se vive en todo el mundo a causa del COVID-19, por lo que la compañía responsable de la franquicia informó a los fans que no hay nueva fecha de estreno y hasta que sea posible se establecerá para dar paso a la preventa de boletos.

Pokémon the Movie: Coco volverá al estilo de animación de la franquicia e incluirá un nuevo personaje llamado Coco, el cual se unirá a Ash y Pikachu. En cuestión de criaturas, esta película presentará al Pokémon Mítico Zarude, así como a Celebi de tipo Shiny.

En información relacionada, parece que tampoco hay buenas noticias para los fans de Square Enix pues reportes señalan que el evento en línea que se estaba organizando ha sido cancelado.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente