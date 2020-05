Reportan que Square Enix cancelará su evento en línea que celebraría a mitad de año

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

En los últimos años, Square Enix había tenido una presentación importante para mostrar sus próximos proyectos durante la ventana del E3. Desafortunadamente, tras la cancelación del E3 2020, la desarrolladora y distribuidora se quedó sin espacio para comunicar sus novedades. Sin embargo, la compañía ya estaba pensando en alguna alternativa para llevar a los fans todos los anuncios que tenía preparados. Pues bien, si estabas esperando ese día especial para conocer todos los proyectos de Square Enix, hay malas noticias, pues al parecer no se llevará a cabo.

Square Enix recientemente compartió su reporte financiero del año fiscal que terminó el pasado 31 de marzo. Las malas noticias para los fans de los juegos de esta compañía son que no habrá presentación en línea como en años anteriores durante la mitad del año, según informa el reportero de tecnología de Bloomberg Takashi Mochizuki.

De acuerdo con la información, Square Enix habría llegado a esta decisión luego de darse cuenta de que el equipo de producción no podría tener el contenido o assets listos para organizar un video con las revelaciones para el actual año fiscal y presentarlo por las fechas en las que se celebraría el E3 2020. Como podrás imaginarte, estas dificultades se deben a las repercusiones del trabajo a distancia que se originó a raíz de la cuarentena por coronavirus (COVID-19).

Afortunadamente, hay buenas noticias. Quizá Square Enix no prepare una presentación con muchas sorpresas, pero eso no significa que dejará a los fans sin saber de sus próximos proyectos. Mochizuki informó que Square Enix planea hablar sobre sus siguientes juegos, pero la diferencia es que lo hará de forma individual, por lo que sabremos de ellos un poco más tarde y en varios días.

Square Enix said it won't hold online event to unveil this FY's new releases around E3's timing because making assets ready for such show has become difficult due to Covid-19. Instead, it will announce new titles on individual basis.