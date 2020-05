Anuncian EVO Online, pero no estarán presentes 2 populares juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La emergencia sanitaria ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) ha provocado la cancelación de muchos eventos relacionados con los videojuegos. Desafortunadamente, el torneo EVO 2020 es uno de ellos. Sin embargo, al mismo tiempo del anuncio de estas malas noticias, Evolution Championship Series reveló que organizaría un evento en línea en un esfuerzo por celebrar con la comunidad los juegos de pelea. Los organizadores por fin dieron más detalles sobre este evento y las malas noticias son que hubo cambios en la alineación de juegos presentes y que 2 de los más populares fueron descartados.

A través de un video, los organizadores de EVO revelaron EVO Online, un evento que reemplazará la competencia que usualmente se lleva a cabo en 3 días por una serie de contiendas que se celebrarán en julio. Por desgracia, al no ser presencial, se decidió cambiar algunos juegos de la alineación original que estaría presente en EVO 2020.

Se descartaron 2 juegos aclamados, pero se añadirán otros

Para mala fortuna de la mayoría de los fans de los juegos de peleas, los juegos eliminados de la edición inicial son Super Smash Bros. Ultimate (como se veía venir) y Marvel vs. Capcom 2. Esto quizá no sorprenda mucho a los jugadores del título exclusivo de Nintendo, después de todo, es ampliamente sabido que su juego en línea no es el ideal, por lo que sería un problema poder jugar de forma fluida. Pero por el lado de Marvel vs. Capcom 2, la cancelación cae como balde de agua fría a los fans de la serie, pues sería el regreso de este longevo juego a un torneo importante.

Las buenas noticias son que, aparte de estos juegos, también estarán presentes Mortal Kombat 11: Aftermath, Killer Instinct (2013), Them’s Fightin’ Herds y el aclamado Skullgirls 2nd Encore, que se sumarán a la alineación original gracias a 4 torneos en línea abiertos que se celebrarán dentro de la ventana de EVO Online.

Las competencias de todos los juegos de EVO Online se celebrarán en un total de 5 fines de semana a lo largo de julio e inicios de agosto. Si estás interesado en formar parte de este evento, te recomendamos estar al pendiente de las noticias en LEVEL UP o la cuenta oficial de Twitter de los organizadores, pues se ofrecerán detalles sobre el evento y la inscripción más adelante.

Te dejamos con una lista de las fechas y los juegos participantes, así como el trailer promocional.

Juegos participantes

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Dragon Ball FighterZ

Tekken 7

Street Fighter V Champion Edition

SoulCalibur VI

Granblue Fantasy: Versus

Samurai Shodown

Mortal Kombat 11: Aftermath (torneo abierto)

Killer Instinct (2013, torneo abierto)

Them's Fighting Herds (torneo abierto)

Skullgirls Encore (torneo abierto)

Fechas

4 al 5 de julio

11 al 12 de julio

18 al 19 de julio

25 al 26 de julio

31 de julio al 2 de agosto

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Esperabas que hubiera ausentes? ¿Estás contento con la alineación de títulos participantes? Cuéntanos en los comentarios.

Los organizadores aseguraron que el evento en línea contará con “exhibiciones especiales y contenido” que estaba programado para la alineación de juegos original de EVO 2020, así que, si eres seguidor de algún título del evento, habrá más razones para no perdértelo.

EVO Online se llevará a cabo en los fines de semana dentro del periodo del 4 de julio al 2 de agosto. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

