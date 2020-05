¡La Epic Games Store regalará copias de Grand Theft Auto V!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¿Quieres tener Grand Theft Auto V para PC? Te tenemos una buena noticia: la nueva promoción de la Epic Games Store ya está disponible. Para aprovecharla solamente tienes que te dejamos más abajo.

Eso sí, es importante señalar que la Epic Games Store actualmente está pasando por problemas. Así pues, es probable que tengas dificultades para iniciar sesión

Epic Games generó mucha expectativa la semana pasada, pues confirmó que muy pronto habría una gran sorpresa en su tienda. Por si no lo recuerdas, se trata de un misterioso juego que, según rumores recientes, es Grand Theft Auto V.

Si esperabas que esto se hiciera realidad, te tenemos una excelente noticia que alegrará tu día. Un teaser publicado antes de tiempo, en la cuenta de Twitter de la tienda, confirma que efectivamente el próximo regalo será el afamado título de Rockstar.

El mensaje especifica que Epic Games Store regalará copias de Grand Theft Auto V por tiempo limitado. La publicación no indica cuándo iniciará la promoción, pero se espera que sea hoy, en cuestión de horas.

El teaser revela que los jugadores podrán reclamar su copia del juego y conservarla por siempre en sus cuentas. Los usuarios de la Epic Games Store tendrán hasta el 21 de mayo para conseguir el juego de Rockstar sin costo alguno.

Para ello es necesario contar con una cuenta en la Epic Games Store. También es importante que recuerdes que, para obtener los juegos gratuitos, debes tener activa la verificación en 2 pasos. Aquí te decimos como hacerlo con éxito.

El anuncio filtrado se publicó ayer por la noche, pero fue eliminado a los pocos minutos. Por fortuna, el usuario de Twitter Wario64 lo rescató y lo puedes ver abajo. Como te comentamos, es cuestión de tiempo para que Epic active el regalo en su tienda.

