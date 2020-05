La Epic Games Store se cayó en varias partes del mundo y eso afectó a Fortnite

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Esta mañana se filtró información que reveló que el rumor que decía que la Epic Games Store regalaría Grand Theft Auto V es verdad. Lo anterior despertó el hype de un montón de jugadores quienes corrieron a descargarlo. Desafortunadamente muchos no han podido hacerlo, ya que la tienda se cayó. Lo curioso es que esto también afecto a Fortnite.

Por medio de su cuenta de Twitter y su sitio de soporte, Epic Games informó que hay problemas en la Epic Games Store. Lo anterior provoca que los jugadores que quieran ingresar a la tienda de juegos para PC no puedan hacerlo y que al intentarlo únicamente reciban un pantallazo de error.

Como puedes imaginar, Epic Games ya está trabajando en una solución. Así pues, te recomendamos ser paciente y regresar después por tu copia de Grand Theft Auto V.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.