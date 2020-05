Puedes conseguir Alan Wake por un precio irresistible en Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Remedy Entertainment preparó un programa especial de streams para celebrar el 10.° aniversario de Alan Wake, uno de sus juegos más populares. Si no has tenido la oportunidad de darle un vistazo, te alegrará saber que el estudio casi lo está regalando.

Por tiempo limitado, la compañía ofrecerá la versión del juego para PC por un precio irresistible. Así que podrás añadirlo a tu colección de Steam, Epic Games Store o GOG con un importante descuento de 90%.

El precio original del título en Steam es de $154.99 MXN, pero por tiempo limitado podrás comprarlo por únicamente $15.49 MXN. Algo similar ocurre con su Collector's Edition, que de $185.99 MXN pasó a $18.59 MXN con el descuento especial.

Dicha edición te da acceso al juego base y a diverso contenido extra, como videos especiales con comentarios de los desarrolladores, un libro con arte del título y una copia de la banda sonora en formato digital.

Esta promoción de aniversario ya está disponible y concluirá el próximo lunes 18 de mayo. En la Epic Games Store y GOG encontrarás precios similares, ya que el juego se ofrece a cambio de $0.56 USD.

Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition are 90% off on PC starting May 14th (tomorrow)! Celebrate #10yearsofAlanWake and get Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition for 90% off on Steam, the @EpicGames Store, and @GOGcom 🔦🔦🔦 pic.twitter.com/SuV6sBdn2x

Por otro lado, Remedy prepara una serie de 8 streams y uno de ellos se llevará a cabo muy pronto. En el evento participarán Sam Lake, Matthew Porretta y Ilkka Villi, implicados en el desarrollo del juego.

El stream se llevará a cabo en el canal de Twitch del estudio e iniciará a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México. Así que faltan solo algunos minutos para el inicio de la transmisión. Abajo te dejo el calendario con información sobre los otros eventos:

We're celebrating #10yearsofAlanWake with a week of streams! Join us for Bright Falls Week starting this Thursday.



On Thursday we'll chat to @SamLakeRMD and the actors of Alan Wake: Matthew Porretta and Ilkka Villi!



📺Tune in from May 14th, 11am EDT: https://t.co/MPXN9jC948 pic.twitter.com/X6TDH0rYRI