Wild Guns y otros 3 juegos se unirán a la alineación de Switch Online

Luego de unos meses, Nintendo por fin actualizó su alineación de juegos clásicos de NES y SNES disponibles para los suscriptores del servicio Switch Online y en esta ocasión los usuarios de la consola híbrida podrán revivir las viejas glorias de uno de los mejores juegos de disparos de su época, Wild Guns, el cual llegará junto con otros 3 títulos de antaño.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Nintendo of America, la división de la compañía informó que el próximo 20 de mayo los suscriptores de Switch Online podrán jugar Wild Guns, western con elementos cyberpunk desarrollado por Natsume y que debutó en SNES en 1994. Asimismo, en esa fecha se podrá jugar Operation Logic Bomb, juego de disparos desarrollado por Jaleco.

En cuanto a la oferta de SNES, el tercer título en llegar será el clásico puzzle Panel de Pon, desarrollado por Intelligent Systems y diseñado por el legendario Gunpei Yokoi. Finalmente, los fans de NES también tienen buenas noticias pues el clásico de Tecmo, Rygar, también estará disponible en el servicio Switch Online.

Four more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 5/20, bringing the total to over 80 classic games!



Super NES – Nintendo Switch Online:

・Operation Logic Bomb

・Panel de Pon

・Wild Guns



NES – Nintendo Switch Online:

・Rygar pic.twitter.com/lfCgRhZesp