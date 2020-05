Inicia la Megaoferta de la Epic Games Store y están dando cupones de $10 USD

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Para que sigas ampliando tu colección de juegos y pasándola bien, la Epic Games Store anunció una nueva serie de ofertas de su tienda. En ella tendrás la oportunidad de conseguir varios juegos digitales para PC a precios muy atractivos. Como si fuera poco, también podrás obtener cupones de $10 USD para ahorrar aún más.

En la Megaoferta de la Epic Games Store tendrás la oportunidad de comprar juegos aclamados y estrenos recientes con hasta 70% de descuento. Por ejemplo, The Witcher: Wild Hunt Game of the Year Edition, juego que apenas ayer llegó a la tienda, se puede obtener a cambio de $5.99 USD.

Esa no es la única oferta, puesto que Star Wars Jedi: Fallen Order tiene 35% de descuento, lo que te permite comprarlo por $18.84 US. Por otro lado, también puedes llevarte Assassin’s Creed Origins por solo $15.68 USD gracias a que tiene 75% de descuento.

A continuación, te presentamos algunas de las ofertas que más nos llamaron la atención:

Es importante señalar que todas las ofertas de la Megaoferta de Epic Games estarán disponibles del 14 de mayo al 11 de junio.

¿Cómo obtener el cupón de $10 USD?

Como mencionamos antes, en las nuevas ofertas de la Epic Games Store puedes conseguir un cupon de $10 USD que puedes utilizar para comprar cualquier juego que cueste $14.99 USD o más.

Lo anterior significa que si utilizas este cupón puedes conseguir Star Wars: Jedi Fallen Order por $8.84 USD o Assassin’s Creed Odyssey por $10.61 USD. Así pues, es una promoción realmente irresistible.

Para conseguir tu cupón lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en la Epic Games Store, iniciar sesión y visitar esta página. En ella verás un botón en el que podrás reclamar tu cupón Epic de $10 USD. También puedes obtenerlo al reclamar tu copia gratuita de Grand Theft Auto V.

Cabe mencionar que puedes conseguir otro cupón Epic $10 USD por cada compra que hagas en la tienda. Solo ten en cuenta que los cupones no son acumulables ya que se aplican automáticamente en su siguiente compra.

A continuación te presentamos una lista de juegos con los que puedes aprovechar el cupón. Ten en cuenta que si aprovechas la promoción te saldrán $10 USD más baratos que el precio que ponemos en la lista:

Los cupones Epic de la Megaoferta caducarán el 1 de noviembre de 2020.

Y tú, ¿aprovecharás alguna de estas promociones? Cuéntanos en los comentarios.

