Genshin Impact unirá a los jugadores de móviles, PS4 y PC en su última Beta cerrada

¿Recuerdas el título RPG de acción free-to-play que se anunció el año pasado y que está inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Sí, nos referimos a Genshin Impact. Este título llegará a algunas consolas, PC y móviles. Si desde que fue revelado estás entusiasmado por este juego a tal grado que ya quieres jugarlo, entonces te interesará escuchar esto, pues dentro de algunos meses se llevará a cabo una Beta que unirá a los usuarios sin importar la plataforma en la que jueguen.

A través de un comunicado, la desarrolladora y distribuidora miHoYo reveló que está preparando una última Beta cerrada y que ya inició el proceso de inscripción para probarla. Si quieres ser uno de los afortunados en tener acceso a este periodo de prueba, tendrás que llenar un formulario en la página oficial del juego. Es importante que sepas que llenarlo no te asegura un pase para la Beta cerrada. Si participaste en la Beta anterior, te informamos que tendrás que llenar el formulario de nueva cuenta, pues haber jugado en la prueba anterior no asegura tampoco el acceso a la siguiente Beta.

Podrás vivir la experiencia de Genshin Impact con jugadores de otras plataformas

Se espera que esta Beta inicie en algún punto del tercer trimestre del 2020; es decir, entre julio y septiembre. Si logras ser uno de los seleccionados para participar en ella, recibirás 1 semana antes del debut de la Beta un mensaje en tu correo, en el cual habrá más instrucciones para unirte.

Algo importante es que con este periodo de prueba hará su presentación el componente multijugador cross-platform del título, así que los jugadores de PlayStation 4, PC y móviles podrán disfrutar una experiencia de juego compartida independientemente de la plataforma en la que jueguen. Nintendo Switch no será parte de esta Beta cerrada quizá porque el juego en esta plataforma aún no tiene una ventana estimada de estreno.

¿Estás interesado en Genshin Impact? ¿Aprovecharás esta oportunidad para conocer el título? ¿Jugarás con la opción de cross-play? Cuéntanos en los comentarios.

Por si no conoces Genshin Impact, te informamos que se trata de un RPG de acción gratuito en el que tomarás el control de un viajero en el mundo de Teyvat, un lugar fantástico en el que 7 elementos convivían y daban habilidades a los habitantes. Desafortunadamente, hubo un trágico evento que alteró el orden de estos 7 elementos y tendrás la misión de encontrarlos para devolver todo a la normalidad.

Algo que muchos jugadores han destacado de este título es el parentesco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ésta fue la razón que motivó a un jugador a azotar su PlayStation 4 contra el piso en una convención, a manera de protesta por la similitud.

Genshin Impact estará disponible en PlayStation 4, PC y móviles en algún punto de 2020. El título también llegará a Nintendo Switch, pero aún no se sabe la ventana de lanzamiento. Si deseas saber más sobre él, te invitamos a checar esta página.

