Estos 2 populares juegos de Halo se volvieron tendencia en Twitter

Halo es una de las franquicias de videojuegos que ha tenido un crecimiento más rápido en las últimas 2 décadas. Desde el lanzamiento de la primera entrega en 2001, la serie ha logrado tener diversas iteraciones cada una con sus seguidores. Es en ocasiones difícil poner de acuerdo a los fans acerca de las mejores entregas de la franquicia, pero recientemente en Twitter se llevó a cabo una votación y tal parece que las primeras entregas son las preferidas entre los fans.

En la tarde del viernes 15 de mayo, las 2 entregas más populares de Halo tomaron por asalto Twitter luego de que Larry Hryb, miembro de Xbox mejor conocido como Major Nelson, preguntara a los usuarios de la plataforma cual era el título de la franquicia que más preferían y por qué.

Por si te lo perdiste: los diseños originales del Master Chief estaban basados en el anime.

Pues bien, luego de 2 horas de votación, los usuarios hicieron que Halo 2 y Halo 3 se volvieran tendencia, posicionándolos como las entregas de Halo favoritas entre los fans, al recibir la mayor parte de las menciones.

Es importante decir que Hryb preguntó esto como parte de una dinámica para regalar suscripciones a Xbox Game Pass Ultimate. En total eran 5 membresías y los usuarios tendrían la oportunidad de ganar 1 al compartir su selección de 3 juegos de Halo favoritos. Los participantes tenían que emitir su mensaje desde las 3:00 PM hasta las 5:00 PM del viernes 15 de mayo, así que por esa razón las menciones a Halo 2 y Halo 3 fueron suficientes para convertirlos en los temas que más dieron de qué hablar en Twitter.

#freecodefridaycontest time. Read this and you could win a code for Xbox Game Pass Ultimate (6 months). Play Halo 2: Anniversary on PC, now part of The Master Chief Collection and included with @XboxGamePassPC. Good luck! pic.twitter.com/XUrSgyrb6H