Overwatch: Zenyatta tendrá un increíble skin inspirado en Huitzilopochtli

Blizzard reveló hace algunos días los primeros detalles del nuevo evento de aniversario de Overwatch. Como imaginas, la celebración llegará con nuevo y atractivo contenido cosmético, como un skin bastante llamativo para Ashe.

Las sorpresas continúan rumbo al inicio del evento, pues la compañía reveló otros 2 increíbles skins. Para sorpresa de algunos jugadores de nuestra región, habrá un elemento cosmético inspirado en la cultura prehispánica, pues presentará a un importante dios azteca: Huitzilopochtli.

Además, se presentó un atractivo skin para Mercy, que la hará lucir como una de las criaturas fantásticas más populares de todos los tiempos.

El elegido para llevar la skin basada en Huitzilopochtli fue nada más y nada menos que Zenyatta. El héroe tendrá un atuendo que hace referencia a la representación del dios prehispánico, asociado regularmente con la guerra, el poder y el Sol.

“La mejor arma del guerrero... es la paciencia. ¡Burla a tus enemigos como Huitzilopochtli Zenyatta!”, escribió Blizzard para presentar este atractivo elemento cosmético.

Por su parte, Mercy tendrá un skin verde lleno de escamas, pues la heroína se convertirá en un poderoso dragón. Ambas skins formarán parte del evento de aniversario, que se llevará a cabo del 19 de mayo al 9 de junio.

A warrior's greatest weapon... is patience. Outwit your enemies as Huitzilopochtli Zenyatta (Legendary)! ☀️ Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/tu1nGoHkvT

Did someone call a… dragon?



Take flight as Dragoon Mercy (Legendary)! 🐉



Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/McMlPTDlGD