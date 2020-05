The Witcher: un nuevo brujo aparecerá en la Temporada 2 de la serie de Netflix

Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El rodaje de la Temporada 2 de The Witcher tuvo que ser suspendido, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener noticias al respecto. Como prueba tenemos que recientemente se reveló que un nuevo brujo aparecerá en la Temporada 2 y ya sabemos quién lo interpretará.

De acuerdo con información de RedanianIntelligence, sitio enfocado en The Witcher, en el elenco de la Temporada 2 veremos a Joel Adrian. Se trata de un actor y doble de acción que ha participado en producciones como Time Raiders y Dragon Blade.

De acuerdo con la fuente, Joel Adrian se incorporó al elenco de The Witcher para interpretar a Hemrik. Este personaje será un personaje original de la serie ―es decir, no aparece en los libros― y será un brujo que vive en Kaer Morhen.

Por el momento no hay más detalles sobre el papel de Hemrik en la historia de The Witcher.

Más talento se une al elenco de The Witcher

Ahora bien, Joel Adrian no es el único actor que se unirá al elenco de The Witcher. Lo decimos puesto que la fuente también señala que varios actores aparecerán en este juego.

De acuerdo con el medio, Vernon Dobtcheff aparecerá en la Temporada 2 de The Witcher como Older Elven Man. Por su parte, menciona que Alina Illin, una actriz rumana aparecerá como un elfo que tendrá un rol pequeño en la historia.

Por otro lado, también se dice que Lesley Ewen se unirá al elenco para interpretar a Meena Coppercloth. Cabe mencionar que, por el momento, no hay detalles sobre este misterioso personaje. Asimismo, aseguran que Scarlett Maltman, quien aparece en The Great, aparecerá en The Witcher como un personaje no especificado.

Para finalizar te recordamos que el rodaje de la Temporada 2 de The Witcher está en pausa a causa del coronavirus (COVID-19). Te informaremos cuando tengamos datos sobre el regreso a las actividades de este equipo.

