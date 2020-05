Treyarch celebra el 10.° aniversario de Call of Duty: Black Ops

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hoy, 2 de los juegos más importantes de la pasada generación de consolas cumplieron 10 años, Red Dead Redemption y Call of Duty: Black Ops. En el caso del segundo, Treyarch, como era de esperarse, no dejó pasar la oportunidad y celebró la primera década de vida de su entrega con un video especial.

Call of Duty: Modern Warfare - Disponible en Amazon y Green Man Gaming

Un 18 de mayo de 2010, los fans de los FPS, ya enrachados por lo logrado por la franquicia en World at War y 2 entregas de Modern Warfare, conocieron Call of Duty: Black Ops, entrega que llevaría el conflicto bélico hacia los hechos de la Guerra Fría y que de inmediato dio de qué hablar por su calidad y por la polémica que envolvió a su contenido, como el de aquella primera misión en donde el objetivo era asesinar a Fidel Castro.

Hoy, a 10 años de eso, Treyarch decidió honrar a Call of Duty: Black Ops con un video especial en el que muestra los momentos más importantes de su historia y que finaliza con la presentación repentina y rápida de unos números que ya tienen a los fans especulando el respecto.

Ten years ago, we introduced Call of Duty: Black Ops to the world.



Today, we’re celebrating with a recap video as a tribute to the series that introduced Woods, Mason, Hudson, and of course… the numbers!



More at the blog: https://t.co/GOsjkvZiMK#BlackOps10thAnniversary pic.twitter.com/wkRcUhI4fH