The Last of Us: Part II tendrá un genial PS4 Pro edición especial

Sony y Naughty Dog revelaron esta mañana una sorpresa más relacionada con el lanzamiento de The Last of Us: Part II. Si esperas este estreno, pero por alguna razón no tienes una consola para jugarlo, hay una noticia que sin duda te interesará.

Las compañías presentaron un PlayStation 4 Pro edición especial de The Last of Us: Part II. Asimismo, anunciaron un par de accesorios para la consola que tendrán algunos detalles referentes a la esperada secuela.

Así luce el PlayStation 4 Pro de The Last of Us: Part II

La consola edición especial fue revelada por medio de una publicación en el blog de PlayStation. Se trata de un PlayStation 4 Pro negro mate que está personalizado con un grabado especial. La parte superior del sistema muestra el diseño de los tatuajes de Ellie, protagonista de la secuela.

El paquete incluirá un DualShock 4 que también será edición limitada, pues está decorado con el nombre y diversos motivos del juego. Por si fuera poco, el bundle tendrá una copia física de The Last of Us: Part II y un código para obtener contenido digital, como un tema dinámico y avatares.

La consola fue revelada por ahora para Estados Unidos y Canadá. Debutará el 19 de junio, es decir, el día de estreno del juego. Se ofrecerá a cambio de $399.99 USD. El control también se venderá por separado por $64.99 USD. Te dejo un trailer para que veas la consola:

“Cuando surgió la oportunidad de crear un PS4 Pro personalizado para The Last of Us: Part II, trabajé con nuestro diseñador gráfico de entonces, Ángel García, y consideramos algunas ideas diferentes, pero siempre volvimos al tatuaje de Ellie. Para entonces, se había convertido en un símbolo del juego y de la comunidad”, comentó John Sweeney, director de arte de Naughty Dog.

Checa los accesorios para PS4 de The Last of Us: Part II

Las compañías también revelaron el Limited Edition The Last of Us: Part II Gold Wireless Headset, que está decorado con el logo de PlayStation y el del juego. El accesorio cuenta con detalles de uno de los tatuajes de Ellie en su diadema.

El headset se venderá a cambio de $99.99 USD. Por último tenemos el disco duro Seagate de 2 TB que contará con un diseño único que muestra elementos de la secuela. Este accesorio se venderá por $89.99 USD.

Es importante destacar que, de todos los productos, únicamente el control y el headset fueron confirmados para Latinoamérica. Ambos se lanzarán el 19 de junio en los siguientes países: Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador.

The Last of Us: Part II debutará de manera exclusiva para PlayStation 4 el próximo 19 de junio. Busca más información sobre él en este enlace.