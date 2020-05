Retrasan indefinidamente Kingdom Hearts: Dark Road

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

A inicios de año, Square Enix dio a conocer que estaba en producción una nueva entrega de Kingdom Hearts. El título era conocido como Project Xehanort, pero luego se anunció que el nombre final sería Kingdom Hearts: Dark Road. Lo mejor de todo es que los jugadores no tendrían que esperar tanto para jugarlo, ya que debutaría en algún punto de primavera. Por desgracia, la espera será más larga, puesto que hace algunas horas se anunció que el título fue retrasado.

A través de un comunicado en Twitter, la desarrolladora al cargo del juego informó que debido a las condiciones actuales, muy probablemente haciendo referencia al coronavirus (COVID-19) y el trabajo a distancia, Kingdom Hearts: Dark Road fue retrasado.

De acuerdo con la desarrolladora, se buscaban alternativas para hacer que el juego estuviera listo en la ventana de lanzamiento prometida, primavera, pero al final no fue posible y por ello demoraron en comunicar sobre el cambio en el estreno.

Desafortunadamente, Square Enix no dio una nueva fecha de lanzamiento, por lo que no podemos saber si la espera será de semanas o meses, lo que sí se sabe es que por lo menos en primavera no lo veremos. No obstante, el estudio encargado hará un anuncio a inicios de junio, por lo que invitó a estar al pendiente.

