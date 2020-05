Baja tu hype: no hay un juego de Daredevil en desarrollo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace unos días te platicamos que una publicación de Bill Rosemann, jefe creativo de Marvel Games, despertó el hype de los fans. Esto ya que parecía ser un guiño de que un proyecto de Daredevil estaba en camino. Si eso te emocionó, debes bajar tu hype puesto que ningún juego de Daredevil está en desarrollo.

Esto lo confirmó Rosemann en una publicación que compartió en su cuenta de Twitter. En ella dejó claro que su tweet únicamente era un reconocimiento sobre lo mucho que les gustaría a él y a Troy Baker, reconocido actor de voz, hacer un juego de Daredevil.

Pese a que el interés de estos creativos existe, la realidad es que eso es insuficiente para hacer un proyecto. Después de todo es necesario que existan aprobaciones, presupuesto y otras condiciones. Así pues, no debes verlo como una pista de que un juego de Daredevil se hará realidad tarde o temprano.

“Desde la oficina de Nelson & Murdock: Si bien Bill realmente admira al hombre sin miedo, no hay un juego de Daredevil en desarrollo. El tweet de Bill a Troy Baker fue un reconocimiento de su deseo compartido sobre crear ese juego y se disculpa por cualquier confusión que su tweet provocó”, mencionó Bill.

From the office of Nelson & Murdock: While Bill greatly admires the Man Without Fear, there is no Daredevil game in development. Bill’s tweet to @TroyBakerVA was an acknowledgment of their shared desire about creating said game & he apologizes for any confusion his tweet created. pic.twitter.com/tFI2LiqquD