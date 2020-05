Ghost of Tsushima contará una historia sobre grandes sacrificios

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

En el State of Play de la semana pasada, Sucker Punch y Sony Interactive Entertainment nos dejaron ver que Ghost of Tsushima tendrá una profunda inspiración en el cine samurái. Esto quiere decir que nos contará una historia concentrada en una persona y los grandes sacrificios que tiene que hacer para salvar su hogar.

En una entrevista con LEVEL UP, Jason Connell, director creativo de Ghost of Tsushima habló sobre la historia de la próxima exclusiva para PlayStation 4. Al hacerlo nos contó que su intención no es crear un juego que tenga mucho énfasis en su contexto histórico. Más bien lo que buscan es concentrarse en la historia de Jin, persona que tendrá que hacer muchos sacrificios para salvar a su pueblo de la invasión mongola.

“No es que necesariamente quisiéramos hacer un juego histórico. Eso es ciertamente un elemento de la inspiración de donde viene el juego, pero más bien queríamos crear una historia humana, con los pies en la tierra y concentrada en una persona que tiene que hacer grandes sacrificios para salvar a su amado hogar y lo que esos sacrificios significan cuando se convierte en este temido asesino. Eso no es fácil para él y hay personas en ambos bandos que lo jalan hacia diferentes direcciones. Algunos que lo motivan y otros que creen que está poniendo en vergüenza a los samuráis”, explicó Connell.

Jin tendrá que hacer varios sacrificios para ser el Ghost

No esperes elementos fantásticos en Ghost of Tsushima

Como ya mencionamos, Ghost of Tsushima es un juego que tiene una clara inspiración en el cine de samuráis y eso es algo que Connell reconoce sin ningún problema. Sin embargo, la realidad es que este género cinematográfico tiene producciones muy diferentes e incluso algunas con elementos mágicos o fantásticos, ¿pasará lo mismo con Ghost of Tsushima?

“Ciertamente estamos inspirados por películas de samuráis. Una de las primeras cosas que hicimos fue ver nuestras películas favoritas [de samuráis]. Algunas de ellas son historias con los pies en la tierra como 13 Asesinos o incluso Los Siete Samuráis. Otras son un poco más fantásticas o tienen folclor mitológico”, explicó el creativo de Sucker Punch. “Una de las cosas que diferencia a nuestro juego de muchos de los otros juegos de samurái disponibles en el mercado ―los cuales son asombrosos― es que la mayoría de ellos tienen un vínculo muy profundo con elementos místicos y realmente se inclinan hacia esos elementos fantásticos”.

Más adelante, Connell nos explicó que una de las razones principales por las que evitaron elementos del folclor japonés es porque prefirieron concentrarse en la historia de Jin y sus sacrificios.

“Realmente queríamos concentrarnos en eso. Eso es lo importante de la historia, es lo importante del drama y no queríamos socavarlo con nada de folclore o elementos fantásticos que lo alejaran de esa historia humana. Esa es una de las formas en las que nos diferenciamos”, finalizó.

Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Connell? ¿Te hubiera gustado que Ghost of Tsushima tuviera elementos de fantasía? Cuéntanos en los comentarios.

Ghost of Tsushima se estrenará el 17 de julio de 2020 en exclusiva para PlayStation 4. Puedes saber más sobre este proyecto si haces clic aquí.