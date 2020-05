Ghost of Tsushima no te volverá un samurái invencible; su combate será difícil

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver Ghost of Tsushima en un nuevo capítulo de State of Play. Ahí pudimos ver varias características del juego, pero algo que generó dudas fue su estilo de combate ya que para muchos luce simple y sencillo. No obstante, su director creativo asegura que las peleas en Ghost of Tsushima serán difíciles.

En LEVEL UP tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jason Connell y le preguntamos si el combate en Ghost of Tsushima nos hará sentir invencibles o si Jin será un samurái vulnerable. Ante esto nos respondió que será un juego con un sistema de combate retador, por lo que no debemos dejarnos llevar por lo mostrado en el avance.

“Es importante que todos entiendan que es un juego en el que tienes que estar alerta porque es difícil. Es así como es ser un samurái peleando contra cientos de invasores y parte de ser un samurái es vivir en un mundo donde las cosas son muy letales” nos dijo el director creativo.

Un experto en Ghost of Tsushima jugó el demo de State of Play

Si en realidad Ghost of Tsushima es un juego difícil, ¿por qué se vio tan sencillo en el gameplay de State of Play? Como imaginas, es porque lo estaba jugando alguien con mucha experiencia en el juego.

“En ocasiones nuestro juego puede ser muy letal. La persona que lo estaba jugando en State of Play es muy muy buena en nuestro juego, ¡tal vez demasiado buena! Hizo que se viera fácil, lo hace ver muy genial y tiene momentos muy emocionantes”, explicó Connell.

Para finalizar, el creativo apuntó que el combate tendrá elementos de riesgo y recompensa: “Sí, [en el trailer de State of Play] gana un duelo en 3 ocasiones. 3 sujetos corren hacía él y es capaz de eliminarlos a todos, pero si inicias un duelo y pierdes podrías morir. Hay cierto elemento de riesgo y recompensa en la manera en la que peleas. No es una experiencia sencilla de ninguna manera".

Ghost of Tsushima se estrenará el 17 de julio de 2020 en exclusive para PlayStation 4. Puedes saber más sobre este proyecto si haces clic aquí.