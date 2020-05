Epic confirma que el video de Gears of War 3 corriendo en PS3 es real

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

En cuanto a la historia de los videojuegos, el paso del tiempo permite investigar sobre el pasado y de vez en cuando se revelan detalles o situaciones que jamás hubieran pasado por nuestra cabeza en esos momentos. Uno de esos episodios fue mostrado hoy con material en video que aseguraba dar cuenta de Gears of War 3 corriendo en un kit de desarrollo de PlayStation 3. Pues bien, luego de la polémica, Epic Games no tuvo otra más que hablar sobre el tema y ya sabemos qué pasó.

Luego de que el usuario de redes sociales y nombrado por si mismo como antiguo hacker, PixelButts, filtrara el video con Gears of War 3 corriendo en el kit de desarrollo de la consola de Sony, los comentarios no se hicieron esperar y la atención se enfocó en Cliff Bleszinski, director de la franquicia en ese entonces, quien señaló que estaba casi seguro de se trataba de algo falso.

Sin embargo, horas después, Epic Games respondió ante la filtración y Stephen Totilo, periodista de Kotaku, compartió información del comunicado enviado por la compañía que dice lo siguiente: "este material de archivo es un subproducto del proceso de prueba interno de Unreal Engine 3 de Epic, que se utilizó tanto en Gears como en Unreal Tournament, pero nunca fue parte de ningún trabajo real del producto para PlayStation 3".

