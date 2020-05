CD Projekt RED celebra el 5.° aniversario de The Witcher: Wild Hunt

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El 19 de mayo de 2015, el mundo de los videojuegos pudo iniciar una aventura memorable en The Witcher: Wild Hunt, juego que de inmediato se colocó como uno de los mejores del momento y el paso de los años lo convirtió en uno de los mejores de esta generación. La apuesta de CD Projekt RED por lanzar un juego en PS4 y Xbox One, consolas que apenas tomaban vuelo en el mercado, fue acertada y a 5 años de ese suceso, el estudio polaco decidió celebrar la ocasión.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de The Witcher, CD Projekt RED celebró el 5.° aniversario del debut de The Witcher: Wild Hunt y el estudio polaco consideró que la mejor manera de honrar a su máximo referente hasta el momento era con un pequeño concierto vía stream dadas las condiciones de encierro actuales. En ese sentido, Marcin Przybyłowicz, compositor y encargado de la música de The Witcher: Wild Hunt, invitó a otros músicos para interpretar el tema principal del juego a manera de homenaje para esta aventura que cautivó a los jugadores y puso a la división de juegos de CD Projekt en los primeros planos.

To celebrate the 5th anniversary of The Witcher 3: Wild Hunt @kwazol, Music Director, invited @ViolinTay, @miracleofsound, @malukah, @Tinaguo, @A_Gingertail, Łukasz Kapuściński & Jasinka to recreate the main theme from the game!



Thank you for bringing back these fond memories! pic.twitter.com/inyMIlf2pl