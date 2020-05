The Last of Us: Part II quiere hacerte sentir la presión de la supervivencia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El estreno de The Last of Us: Part II está muy cerca y Naughty Dog quiere que la comunidad sepa más sobre su proyecto. Es por esto que hoy liberó un nuevo diario de desarrollador en el que mostró su gameplay.

Se trata de un video de casi 9 minutos de duración en el que Neil Druckmann, director de The Last of Us: Part II, muestra diferentes elementos del juego. Lo más importante es que deja claro que se trata de una experiencia en la que quieren hacerte sentir la presión de la supervivencia.

The Last of Us: Part II — disponible en Amazon

Así pues, al igual que como pasó en la primera entrega, los sistemas de The Last of Us: Part II están diseños para hacerte sentir en peligro constante.

Por si te lo perdiste: habrá un PS4 Pro edición especial de The Last of Us: Part II

Sin embargo, en esta entrega para PlayStation 4 esto se vuelve más evidente puesto que Ellie resulta ser más pequeña que Joel. De este modo, todo está hecho para que nunca te sientas como la persona más poderosa en este mundo.

El hecho de que Ellie sea un personaje débil significa que tiene que buscar alternativas para sobrevivir. Por ejemplo, tendrá que aprender a esconderse en la vegetación o debajo de vehículos, aunque los enemigos podrán encontrarla ahí. La protagonista también tendrá la oportunidad de esquivar ataques, lo que resulta ser una mecánica importante.

¿Quieres ver el video? Te lo presentamos a continuación:

Ahora que viste el video, cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Te llama la atención el sistema de juego de The Last of Us: Part II?

The Last of Us: Part II se estrenará el 19 de junio de 2020. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.