Fortnite: Epic por fin hará cambios en la mira asistida en PC

La actual temporada de Fortnite está a unas semanas de concluir, así que Epic Games ya prepara las primeras sorpresas para la nueva etapa del Battle Royale. La compañía hará cambios importantes para contentar a la comunidad del juego.

La llegada de la actualización 12.60 trajo buenas noticias, pues se confirmó que el estudio por fin resolverá la polémica de la puntería asistida. Este elemento del Battle Royale ha causado enfrentamientos entre los jugadores de consolas y PC.

La polémica actual apunta a los usuarios de controles que juegan en PC, pues muchos jugadores, entre ellos Ninja, creen que jugar con mando y 240hz representa una enorme ventaja.

Es importante resaltar que los ajustes a la mira asistida en PC todavía no están disponibles. Epic Games confirmó que ya trabaja en ellos para ofrecer una experiencia de juego balanceada para todos.

Los cambios afectarán a los jugadores que juegan el Battle Royale con control en PC. Los ajustes fueron retrasados por las finales del FNCS Invitational. Una vez que concluya la competencia, Epic empezará a liberar los ajustes.

En cuanto a las novedades ya disponibles, ahora podrás encontrar objetos como Grappler y el Jetpack en Party Royale. Además, se añadió la lista de juego Infiltración, donde deberás conseguir y proteger un caso de inteligencia en las batallas.

Asimismo, Epic cambió la animación del planeador Dragacorn y no habrá problemas con su activación. Lo mismo ocurrirá con el pico Baton. Un detalle importante es que se corrigieron los errores con los indicadores de daño, que en ocasiones no marcaban de manera correcta la dirección de los disparos.

La actualización 12.60 incluye algunas pistas sobre el fin de la temporada actual y el posible inicio del evento Doomsday. Epic Games prepara una serie de desafíos relacionados con la Agencia.

