Ninja ya no juega Fortnite: Battle Royale por estas razones

Tyler "Ninja" Blevins dio un importante impulso a su carrera gracias a Fortnite. Sin embargo, desde hace meses el streamer se ha alejado poco a poco del Battle Royale por diversas razones.

En días recientes, Ninja le ha dedicado tiempo a otros juegos durante sus streams en Mixer. Durante una transición reciente, el creador de contenido explicó cuál es su problema con el juego de Epic Games y por qué ahora le da tiempo a títulos como VALORANT y League of Legends.

Ninja explica por qué no está contento con Fortnite

El streamer aseguró que hay varias razones por las que se ha mantenido un tanto alejado de Fortnite. La primera de ellas son los stream sniper, es decir, jugadores que entran a la partida con la única intención de aniquilar al streamer de manera sencilla, pues de antemano saben su ubicación gracias a la transmisión.

Sin embargo, Ninja asegura que el problema principal es la puntería asistida para controles. Por si no lo sabes, esta característica del Battle Royale ha generado diversas polémicas, así como enfrentamientos entre la comunidad de consolas y PC.

"No he jugado a Fortnite realmente. No he jugado legítimamente Fortnite desde hace mucho tiempo. Estoy literalmente esperando. Ahora mismo, no está en un estado saludable en PC”, comentó Ninja durante un reciente stream.

El creador de contenido destacó que Epic Games está haciendo un gran trabajo; sin embargo, únicamente espera que la puntería asistida reciba una actualización de equilibrio para volver a jugar como antes.

Ninja está en contra de los jugadores que usan mandos en PC, pues cree que esto representa una gran ventaja. "La función de puntería asistida es mucho mejor y más sólida debido a los 240hz. La asistencia de puntería para controles en 240hz está muy rota”, añadió Ninja.

Fortnite está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

