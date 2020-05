RUMOR: Microsoft revelará Xbox Lockhart cuando se defina su precio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Los primeros detalles sobre la siguiente generación de consolas ya han salido a la luz. No obstante, hay mucha información que todavía no se conoce. Aunque ya se sabe sobre las características técnicas de Xbox Series X, no hay información oficial sobre el modelo económico de esta consola, hasta ahora conocido extraoficialmente como “Lockhart”. Microsoft ni siquiera ha confirmado este modelo, pero hay pistas que hacen pensar que la compañía trabaja en él y a ellas se suman recientes declaraciones que sugieren que Xbox aún no está lista para presentarla.

En medio de tanto secretismo, algunas personas han comenzado a pensar que Microsoft ya canceló este proyecto, pero esto no es así, de acuerdo con Jez Corden, miembro de Windows Central. En una entrevista para el podcast The Xbox Two (vía Wccftech), Corden afirmó que desarrolladores cercanos le han confirmado que siguen trabajando teniendo en la mira el modelo económico, lo que deja ver que por lo menos la compañía no ha comunicado ninguna cancelación.

Por si te lo perdiste: al parecer, ya inició la producción de Xbox Series X.

¿Cuándo será revelado Lockhart?

Resulta raro para algunos jugadores que Microsoft no haya presentado aún Lockhart en comparación con Xbox Series X, que fue anunciada en diciembre del año pasado. Hay una razón para esto, de acuerdo con Corden, ya que la compañía estaría esperando definir su precio para por fin revelarla. Esto tiene sentido, puesto que, al no ser tan poderosa como un Xbox Series X o un PlayStation 5, su revelación debe acompañarse con su característica más atractiva: el precio.

No obstante, Corden llamó a no tomar la presentación de Lockhart por sentado, pues advirtió que la compañía ya ha cancelado proyectos listos para presentarse, como el Surface Mini, así que los planes podrían cambiar en torno a la consola económica.

En caso de que Lockhart sea real, ¿comprarás Xbox Series X o el modelo económico? Cuéntanos en los comentarios.

¿Qué se sabe sobre Lockhart?

Toda la información sobre Xbox Series S o Lockhart es extraoficial, pero al parecer Microsoft apostará por ofrecer menos poder a cambio del ahorro de unos cuantos dólares. Según rumores, la consola económica contará con algunas mejoras con respecto a la generación actual, pero tendría 3 veces menos poder que Xbox Series X.

Aunque Microsoft no lo ha confirmado, declaraciones recientes de Phil Spencer parecen apuntar a que, en efecto, la compañía trabaja en varios modelos nuevos de Xbox. Aunado a esto, circula información que indica que los empleados ya prueban el Xbox Series S en sus casas.

