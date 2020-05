GTA V sigue vendiendo como pan caliente; lleva 130 millones de copias despachadas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Grand Theft Auto V es uno de los juegos más populares de los últimos años y parece que su buen momento no tiene fin. Lo decimos ya que, a poco menos de 7 años de su lanzamiento original, sigue presentando cifras de ventas que muchos quisieran alcanzar. Gracias a esto, ya despachó 130 millones de copias.

Esta tarde, Take-Two Interactive presentó su más reciente informe financiero y en él reveló las cifras de ventas de algunos de sus juegos más populares. Lo que sin duda se llevó los reflectores fue que GTA V, el juego de Rockstar Games, ya distribuyó 130 millones de copias a nivel mundial.

Es importante señalar que esta cifra no tiene en cuenta la cantidad de copias de GTA V que se han regalado como parte de la promoción de la Epic Games Store.

Hay que recordar que Grand Theft Auto V había vendido 120 millones de copias para finales del último trimestre fiscal. Esto quiere decir que el proyecto de Rockstar Games logró vender 10 millones de copias más en los últimos 3 meses, lo que lo convierte en un verdadero éxito.

Cabe mencionar que Grand Theft Auto V no es el único juego de Take-Two Interactive que ha sido un éxito en ventas. De hecho, varios lanzamientos recientes han triunfado en ventas.

Por ejemplo, la compañía informó que Red Dead Redemption 2 ya despachó 31 millones de unidades. Por otro lado,

Borderlands 3 ya vendió 10 millones de copias, mientras que The Outer World ya distribuyó 10 millones de unidades.

Eso no es todo, puesto que NBA 2K20 también ha tenido un buen desempeño comercial. Lo que pasa es que ya vendió 12 millones de unidades, lo que representa un crecimiento de 33% en comparación a NBA 2K19, la entrega del año pasado.

