Ninjala tendrá un nuevo periodo de prueba; checa cuando podrás jugarlo

Ninjala, el próximo juego exclusivo de Nintendo Switch que es desarrollado por GungHo Online Entertainment, está llamando la atención de los jugadores de la plataforma. Este título Battle Royale será gratuito, pero tendrá elementos que lo ayudarán a monetizar, como un Pase de Batalla. La desarrolladora al cargo del proyecto ya tuvo la oportunidad de lanzar un periodo de prueba, pero fue accidentado. Si te quedaste con ganas de jugarlo, hay excelentes noticias, pues hoy se reveló que se avecina una nueva Beta, aparte, se explicó como funcionará el modelo de monetización.

Ninjala es un título free-to-play, lo que quiere decir que no necesitarás pagar por descargarlo. Tampoco requerirás una suscripción a Nintendo Switch Online para poder jugar en línea. En un nuevo video, la desarrolladora informó que el modelo de monetización se basará en la divisa Jala, que se comprará con dinero real por medio de la Nintendo eShop y que servirá para comprar muchas cosas dentro del título.

Así funcionará el Pase Ninjala

Con Jala será posible adquirir, por ejemplo, el Pase Ninjala, que costará 950 Jala y con el cual se podrán desbloquear muchos artículos cosméticos al cumplir con las categorías durante la temporada. Algo importante es que si se desbloquean todas estas categorías el jugador podrá obtener más que 950 Jala, por lo que podrá usar estas ganancias para comprar el próximo Pase Ninjala y lo sobrante para adquirir incluso más artículos.

Al igual que otros títulos del género Battle Royale, en Ninjala habrá un paquete llamado Ninja Bundle, el cual costará 2800 Jala y te dará un impulso en la temporada, pues iniciarás con 25 categorías completadas. El progreso en la temporada requerirá ganar Tier Points de partidas en línea, pero también se podrá gastar Jala para avanzar.

Specialty Shop y Gumball Machine

Pero eso no es todo, podrás personalizar a tus personajes con artículos que podrás conseguir en la Specialty Shop, que ofrecerá objetos de forma limitada y sus precios serán temporales. Se espera que estos artículos roten diariamente.

Otro elemento importante en el juego será la Gumball Machine, con la cual los usuarios podrán conseguir objetos cosméticos para las armas de sus personajes de forma aleatoria, al estilo gashapon. La desarrolladora refiere que Ninjala no es un juego pay to win, sino que será la habilidad del usuario la que determine el éxito en las partidas. En este sentido, las modificaciones de los artículos de la Gumball Machine no afectarán en el gameplay, pero debes saber que son consumibles.

La Gumball Machine funcionará con Jala o con Ninja Medals (que se obtienen en el juego). Estas medallas tienen la función principal de mejorar al personaje. Tras obtener Ninja Medals en batallas en línea, los jugadores podrán usarlas para desbloquear runas en las que se pueden asignar Shinobi Cards, que también se pueden conseguir con Ninja Medals y que darán habilidades que ayudarán en las partidas.

Habrá una nueva Beta abierta para probar Ninjala

Por medio de la página oficial del juego, GungHo Online Entertainment confirmó que pronto se llevará a cabo una Beta abierta en diferentes horarios según las regiones participantes.

En el caso de Norteamérica y Centroamérica, sólo habrá una sesión de prueba, que comenzará el 31 de mayo a las 2:00 PM y que terminará ese mismo día a las 11:59 PM (hora de la Ciudad de México). En otras partes del mundo habrá 2 sesiones de prueba. Te dejamos con los horarios a continuación.

Japón

30 de mayo, de las 12:00 PM a la 1:59 PM (JST)

31 de mayo, de las 12:00 PM a las 9:59 PM (JST)

Norteamérica y Centroamérica

31 de mayo, de las 2:00 PM a las 11:59 PM (hora de la Ciudad de México)

Europa

31 de mayo, de las 11:00 AM a las 8:59 PM (BST)

31 de mayo, de las 12:00 PM a la 9:59 PM (CEST)

Asia y Oceanía

31 de mayo, de las 2:00 PM a las 11:59 PM (AEST)

31 de mayo, de las 12:00 PM a la 9:59 PM (HKT)

¿Estás listo para formar parte de la nueva Beta abierta de Ninjala? ¿Qué te parece el modelo de monetización? ¿Estás interesado en este título? Cuéntanos en los comentarios.

Desafortunadamente, Ninjala tuvo un periodo de prueba hace algunos días, pero la respuesta fue abrumadora a tal grado que fue imposible jugarla. Al parecer, la desarrolladora intentará mejorar este periodo y por ello planeó pruebas en diferente horario, según la región.

Ninjala iba a debutar el próximo 28 de mayo, pero fue retrasado unas cuantas semanas y llegará en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

