¡Gran Turismo 7 podría ser juego de lanzamiento en PS5!

No existe PlayStation sin una entrega de Gran Turismo y es obvio pensar que un título de esta exitosa franquicia de carreras de simulación está en camino para PlayStation 5 luego de que PS4 tuviera Gran Turismo Sport. Pese a que todavía no se sabe qué tipo de entrega será y cuándo estará disponible, un error en una publicación podría haber revelado que el siguiente juego de la franquicia será Gran Turismo 7 y sería una de las grandes sorpresas de lanzamiento para la nueva consola de Sony.

Luego de que la polémica rodeara a Gran Turismo Sport por la falta de comprensión de su propuesta, pensada para un entorno competitivo en línea, y que Polyphony lograra estabilizar la situación con contenido y un modo tradicional, lo lógico era pensar en que el siguiente proyecto debería ser Gran Turismo 7. Pues bien, parece que esto podría estar cerca de confirmarse pues el fabricante de asientos de simulación para juegos de carreras, Next Level Racing, hizo una publicación que ha elevado el hype de los fans al máximo.

Tal como lo reporta The Sixth Axis, la cuenta de Instagram de Next Level Racing presentó una publicación en la que preguntaba cuál era el título de carreras que más los emocionaba en este año. El detalle fue que entre los logos de Automobilista 2, F1 2020 y DiRT 5 se incluyó el supuesto logo de Gran Turismo 7.

Obviamente los seguidores de la cuenta de Next Level Racing no tardaron en cuestionar la presencia del logo de Gran Turismo 7 y la expectativa aumentó al darse cuenta de que los otros 3 títulos son juegos de carreras no solo confirmados, sino que planeados para llegar este año. En ese sentido, la publicación ha hecho pensar que el nuevo Gran Turismo podría ser uno de los juegos de lanzamiento de PS5 y que sería presentado en el evento que Sony llevaría a cabo en unas semanas, según reportes.

Finalmente, cabe mencionar que Next Level Racing es una compañía con licencia oficial de PlayStation y Polyphony Digital, por lo que sus productos están relacionados de forma directa con la franquicia Gran Turismo.

