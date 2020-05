PlayStation 5: Sony confirma que pronto revelará juegos para su consola

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El silencio de Sony respecto a la revelación de PlayStation 5 ha generado una serie de rumores y reportes al respecto. Si bien todo apunta a un evento especial para principios de junio, todavía no hay nada confirmado sobre la presentación del sistema.

Por fortuna, la compañía por fin reveló información oficial sobre la futura revelación de su consola y sus juegos de próxima generación. Un directivo de Sony aseguró que muy pronto habrá noticias sobre PlayStation 5.

Durante una reciente reunión corporativa, Kenichiro Yoshida, director general de Sony, habló sobre PlayStation y el futuro de la división de juegos. El directivo reafirmó que PlayStation 5 debutará a finales de este año.

Uno de los comentarios de Yoshida que más llamó la atención fue acerca de los juegos para la consola de nueva generación. En la junta se confirmó que pronto veremos los primeros títulos para PlayStation 5.

Por otro lado, Yoshida prometió que preparan una atractiva línea de juegos para la nueva etapa de PlayStation. Durante la reunión se destacó varios aspectos clave de PlayStation 5, como su nuevo control DualSense, su audio 3D y las capacidades de su unidad SSD.

Just announced at the Sony Corporate Strategy Meeting: "We plan to introduce a compelling lineup of titles [for PS5] soon" pic.twitter.com/OdW96vzYBI

Sony Corporate Strategy Meeting:



- PS5 scheduled for launch this holiday

- Will improve not just graphical quality, but improve speed of games with SSD.

- Revolutionise the controller experience

- Custom 3D audio processing unit



(Going over already known info) pic.twitter.com/6TitmNPZEu