Es oficial: Tencent tomó las riendas de System Shock 3

Justo cuando se pensaba que todo estaba dicho para System Shock 3, entrega a cargo de Otherside Entertainment que buscaba traer de vuelta a la franquicia de culto que surgió en PC, el proyecto encontró una luz en el camino que al parecer dejará atrás los problemas de OtherSide Entertainment y Strabreeze. Hace unos días, se informó que el gigante chino de telecomunicaciones, Tencent, podría hacerse cargo de la franquicia y hoy es un hecho confirmado.

Por medio de un comunicado, Otherside Entertainment informó que Tencent Holdings, división de la compañía china, ha tomado las riendas de System Shock como franquicia y a partir de este momento se hará cargo de todo lo que tenga que ver con sus proyectos relacionados. Según el estudio, sus limitaciones como equipo independiente hicieron difícil que el desarrollo de System Shock 3 pudiera avanzar, pero ahora la situación ha cambiado gracias al apoyo de Tencent y se espera que esto sirva para que la franquicia apueste por los primeros planos.

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward.

2/2 As a smaller Indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent's deep capabilities and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights.