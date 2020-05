Devs de The Ascent destacan lo rápido que es trabajar en Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Aunque PS5 y Xbox Series X no han salido al mercado, las revelaciones oficiales que se han hecho son motivo suficiente para esperar una gran generación, en especial porque en términos de hardware se están ofreciendo todas las facilidades para que los creadores den rienda suelta a su creatividad. Al parecer, la época en que los desarrolladores decían que trabajar en tal o cual consola era complicado ha quedado atrás, ejemplo de ello son los creativos de Neon Giant, encargados de The Ascent, juego que debutará en Xbox Series X.

Control Xbox One Phantom Magenta - Disponible en Amazon

Durante una entrevista publicada en el último número de la revista EDGE (vía Wccftech), Tor Frick y Arcade Berg, cofundadores de Neon Giant, hablaron sobre lo fácil que ha sido trabajar en Xbox Series X, experiencia que ha sido muy diferente a los proceso creativos de consolas anteriores. En ese sentido, Tor Frick señaló: "no voy a decir que no hay estrés, pero no son los viejos tiempos de obtener una caja oscura con un manual en un idioma diferente, y luego llamas a una línea directa desde tu teléfono fijo".

Por su parte, Arcade Berg resaltó la oferta de Microsoft en cuanto a hardware y herramientas para lo que será el desarrollo de juegos en Xbox Series X: "Microsoft es muy abierto y accesible. Quiero decir, Tor ha trabajado en no sé cuántas máquinas por ahora, así que hemos visto las diferentes generaciones de consolas y las cosas mejoran cada vez más. Microsoft sabe lo que se necesita para poder hacer un juego para sus máquinas, por lo que están preparados, las herramientas están ahí".

Finalmente, Tor Frick destacó lo fácil que ha sido trabajar en Xbox Series X para crear The Ascent, RPG con temática Cyberpunk que asegurará una resolución 4K a una tasa de 60 cuadros por segundo: "el salto de Xbox Series X es enorme. Estamos haciendo The Ascent en 4K a 60 fps y es increíblemente rápido. Las velocidades de carga son más rápidas y simplemente todo sale mágicamente. Solo haces clic, y listo, todo se carga mucho más rápido. Las distancias de dibujo serán tan largas como podamos hacerlas, por lo que se trata principalmente de la claridad de los detalles, pues tenemos más detalles de los que puedes ver en resoluciones más bajas".

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con The Ascent, juego que debutará en Xbox One y Xbox Series X. Asimismo, entrando aquí encontrarás todo lo que se ha dicho sobre Xbox Series X.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente