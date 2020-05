Microsoft festeja los 30 años de Solitario con un reto para los jugadores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Seguramente conoces a alguien que es fan de Solitario. Sí, ese juego de cartas de Windows que ha conquistado tanto a los amantes de los videojuegos como a personas un tanto ajenas al mundo del gaming.

Microsoft Solitaire cumple hoy 30 años, así que la compañía quiere celebrar en grande con todos los fans del popular juego. Por medio de Xbox Wire, Microsoft resaltó algunos logros de Solitario y reveló sus planes para festejar su más reciente aniversario.

Microsoft agradeció a los jugadores por darle su apoyo a Solitario a lo largo de los años. Hoy, que se celebra el Día Nacional del Solitario, se reveló que el título cuenta con más de 35 millones de jugadores mensuales, de más de 200 países.

Además, se reveló que Microsoft Solitaire es todavía uno de los títulos más jugados del planeta, pues hay más de 100 millones de partidas jugadas diariamente. Para conmemorar sus 30 años, Microsoft quiere romper un récord.

La meta es reunir a muchos jugadores y completar el mayor número de partidas posibles de Microsoft Solitaire durante un día. El título se puede descargar de forma gratuita en Windows 10, iOS y Android. Además, es posible jugarlo directamente en el navegador de tu PC.

“Microsoft Solitaire se juega en computadoras, portátiles, tabletas y teléfonos en todos los rincones del mundo, posiblemente por uno de los públicos de juego más diversos del mundo”, resaltó la compañía.

Today, on #NationalSolitaireDay, we’re celebrating the 30th anniversary of the beloved Microsoft Solitaire with a special event for players. Get all the details here. https://t.co/pxHm0U3qt5