El control de The Last of Us: Part II ya se puede apartar en México; su precio no te gustará

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Esta semana, Sony Interactive Entertainment confirmó que lanzará un PlayStation 4 Pro edición especial de The Last of Us: Part II que estará acompañada de un mando de colección. Si bien todo parece indicar que la consola no se ofrecerá de manera oficial en nuestro país, los fanáticos podrán saciar su sed de coleccionismo con el DualShock 4 de The Last of Us: Part II. Lo malo es que es posible que el precio no les agrade del todo

Lo que pasa es que el control de The Last of Us: Part II ya está disponible en preventa en Amazon México. Ahí el mando se ofrece a cambio de $2199 MXN, lo que lo hace poco más de $200 MXN más caro que otros DualShock 4 ofrecidos por Amazon México, los cuales ya se venden por $1901.09 MXN.

The Last of Us: Part II — disponible en Amazon

Es importante recordar que el control de The Last of Us: Part II para PlayStation 4 saldrá a la venta el 19 de junio. Es decir, el mismo día en el que el juego sale a la venta en diferentes países.

El control de The Last of Us: Part II se vende por $65 USD

Es probable que te estés preguntando por qué cuesta tanto el control de The Last of Us: Part II. En especial después de que por mucho tiempo fuera normal encontrar los mandos para la consola de Sony por $1399 MXN o menos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un control un poco más caro que los normales. Lo que pasa es que en tiendas de Estados Unidos como GameStop o Best Buy ya se ofrece a cambio de $65 USD, mientras que otras versiones del control se pueden obtener por $59.99 USD o menos.

También debemos considerar que el tipo de cambio peso-dólar ha sido volátil en las últimas semanas, llegando a superar los $25 MXN por $1 USD. Si bien la situación ha ido mejorando (el dólar está a $22.76 MXN al momento de redactar esta nota), la realidad es que muy pronto para saber en qué nivel se estabilizará.

Ahora bien, es importante señalar que los controles no son el único producto relacionado con videojuegos que ha subido de precio en las últimas semanas. De hecho, hay algunos juegos que se estrenarán a fin de año que tienen un precio base superior a $1699 MXN.

The Last of Us: Part II estará disponible en PlayStation 4 a partir del 19 de junio. Puedes saber más sobre este juego si haces clic aquí.