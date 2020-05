Final Fantasy VII: Remake rompió récord de ventas de la franquicia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Después de años de esperarlo, Final Fantasy VII: Remake debutó a inicios de abril e inmediatamente se convirtió en un éxito comercial, pero, ¿qué tal le fue en comparación a otras entregas? Para que te des una idea te contamos que rompió un récord de ventas de la serie.

Según informó Mat Piscatella, analista de NPD Group, Final Fantasy VII: Remake despachó la cantidad suficientes de copias como para tener el mejor mes de estreno de toda la franquicia en Estados Unidos. Lo anterior tanto en cantidad de copias vendidas, como en dólares generados por su venta.

Con lo anterior, Final Fantasy VII: Remake rompió un récord de ventas de la franquicia que antes pertenecía a Final Fantasy XV. Con esto puede considerarse el estreno más exitoso de toda la franquicia.

US NPD SW - Final Fantasy VII: Remake sets a new launch month Final Fantasy franchise sales record in both unit and dollar sales. Both records were previously held by Final Fantasy XV which launched in the December 2016 tracking period. pic.twitter.com/1n8EFQUPaJ