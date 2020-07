State of Decay 3 tardará en llegar a Xbox Series X por esta razón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una de las sorpresas del Xbox Game Showcase de ayer fue la revelación de State of Decay 3. La nueva entrega de la saga de supervivencia y zombies fue revelada con un atractivo trailer; sin embargo, no se mostró gameplay ni se confirmó una ventana de lanzamiento.

Los jugadores se preguntan cuándo estará listo el juego para Xbox Series X y PC. Ahora sabemos que la espera será un poco larga, pues Undead Labs confirmó que el título está todavía en una fase inicial de su desarrollo.

Poco después de la revelación de State of Decay 3, Undead Labs publicó un mensaje para hablar brevemente de su nuevo proyecto. El estudio se mostró entusiasmado por esta nueva oportunidad y por poder seguir trabajando en su serie estelar.

La desarrolladora declaró que State of Decay 3 está en su fase inicial de desarrollo. Para ser más exactos, sabemos que el título se encuentra actualmente en la primera fase de la preproducción. Por lo que Undead Labs todavía trabaja en el concepto general del título.

Esto significa que falta algo de tiempo para que entre en producción completa y todavía más para su lanzamiento. Undead Labs recomendó mientras tanto disfrutar State of Decay 2, entrega ya disponible en Xbox One y PC.

“Estamos entusiasmados con el anuncio de que State of Decay 3 está en la primera fase de preproducción, y esperamos tener más para compartir en el futuro. Mientras tanto, si son nuevos en la franquicia y quieren ver de qué se trata, State of Decay 2 está en oferta en todas las plataformas hasta el 29 de julio”, afirmó el estudio.

